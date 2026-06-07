Ulrika drabbades av parvovirusinfektion och förlorade sitt barn i magen. Hon känner oro för nästa gravida kvinna som är i samma situation som henne och tycker att gravida ska bli bättre informerade om sjukdomen.

Ulrika drabbades av femte sjukan - förlorade barnet i magen. Sorgen är enorm. Stundtals är det jobbigt att prata om det som hände för två år sedan.

Men det går inte att vara ledsen för länge när åtta månader gamla Ares spricker upp med ett leende. Det var i början på juli 2024 som Amadeus hjärta slutade att slå i gravidvecka 29. Livet stannade för Ulrika, medan världen runt om fortsatte som vanligt - det var den bästa tiden på året med sommar och semester. Ulrika hade hosta, andningssvårigheter och feber som kom och gick sedan januari det året.

Under våren sökte hon vård på vårdcentralen fem gånger på uppmaning av sin barnmorska och fick ta upprepade bakterieprover som inte visade något. Det var först under ett extra tillväxtultraljud i vecka 24 som man upptäckte att det var vätska i barnets buk, ett tillstånd som kallas hydrops fetalis. På specialistmödravården gav de olika förklaringar på vad det berodde på. Ett av alternativen var att Ulrika drabbats av parvovirus som orsakar barnsjukdomen femte sjukan.

Det var en epidemi av sjukdomen det här året, vilket sker var tredje till sjätte år. Dessutom slog viruset till med extra hård kraft, i och med pandemins slut. I en intervju med Aftonbladet uppmanade statsepidemiologen på Folkhälsomyndigheten att gravida skulle vara försiktiga, även om risken för att fostret skulle påverkas var liten. I sällsynta fall kan dock fostret drabbas av anemi, blodbrist, och hydrops fetalis - tillståndet man upptäckte hos Ulrikas barn.

Ulrika hade önskat att gravida erbjöds blodprov för att se om de var immuna eller inte mot femte sjukan. På så sätt kan man ha koll på vilka som är en riskgrupp. Dessutom tycker hon att gravida ska bli bättre informerade om sjukdomen. Hon själv hade ingen aning om vad hon hade.

Ulrika drabbades av parvovirusinfektion någon gång efter den 6 mars 2024 fram till ett par veckor innan upptäckten av vätskan hos fostret - detta efter att de analyserat prov i efterhand. Det står även att det är troligt att Ulrika drabbats av antingen parvovirusinfektion utan symtom eller att symtomen drunknat i symtom från tidigare luftvägsinfektioner. Med detta som bakgrund tog primärvården i Skåne beslutet om att inte göra en Lex Maria-anmälan, då det inte fanns en undvikbar vårdskada.

Inte heller Ivo valde att gå vidare med anmälan som Ulrika gjorde. Allt Ulrika har fått är ett vi beklagar. Hon känner oro för nästa gravida kvinna som är i samma situation som henne. - Det stör mig att ingen säger de kanske borde göra bättre nästa gång och inte kan se att det inte slutade bra.

Varför kan man inte skapa en ny rutin som om en gravid kvinna söker för luftvägsbesvär för fjärde gången kontakta specialistmödravården





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Femte Sjukan Parvovirus Graviditet Sjukdomar Hälsa

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