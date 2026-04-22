Ulriksson hyllades som bäst – nu jagar han SM-guld

21-årige Sakarias Ulriksson utsågs till årets bästa innebandyspelare 2025 och förbereder sig nu för SM-finalen med Storvreta IBK mot Falun.

Sakarias Ulriksson , 21 år, har blivit hyllad som innebandyns bästa spelare 2025, både på damsidan och herrsidan. Detta gör honom till den yngsta någonsin att ta hem det prestigefyllda priset.

Ulriksson beskriver känslan som överväldigande och något som fortfarande inte riktigt sjunkit in, trots att det gått några månader sedan prisutdelningen. Han uttrycker en stor stolthet och glädje över att ha blivit erkänd som den bästa. Ulriksson är känd för att vara en extremt ambitiös spelare som ställer höga krav på sig själv och lägger mycket press på sina egna prestationer.

Han menar att den extra uppmärksamheten och pressen som följer med utmärkelsen inte nödvändigtvis är något nytt för honom, utan snarare en naturlig del av elitidrotten. Däremot erkänner han att motståndet på planen blir hårdare när fler spelare försöker stoppa honom. När han tillfrågas om han anser sig vara världens bästa spelare just nu svarar han med ett leende: Ja, 2025. Men 2026?

Det får vi se. Han är medveten om den hårda konkurrensen, men känner sig trygg i sin egen förmåga. Inför lördagens SM-final i Stockholm mot Falun IBK tränar Storvreta IBK hårdare än någonsin. Ulriksson beskriver väntan på finalen som en tid av intensiv spänning och otålighet.

Dagarna går otroligt snabbt och han längtar efter att äntligen få spela matchen. Detta blir Ulrikssons tredje SM-final på tre säsonger. Med två SM-guld och utnämningen till slutspelets mest värdefulla spelare (MVP) 2025 har han ännu inte upplevt förlusten i en SM-final. Han betonar att målet alltid är att vinna SM-guld, både på grund av de egna kraven och förväntningarna utifrån.

Resan till finalen har inte varit enkel, men han anser att Storvreta är välförtjänta av sin plats och nu vill de bevisa att de också är värdiga att vinna. Ulriksson har haft en exceptionell start på sin innebandykarriär, med en landslagsdebut 2023 och ett guld vid World Games 2025. Ett VM-guld är dock fortfarande ett av hans stora mål. Trots sina redan imponerande framgångar har Ulriksson inga problem att hitta motivationen att fortsätta spela och utvecklas.

Han beskriver känslan av att vinna som oslagbar och svår att tänka sig vara utan. Han minns en förlust i ett VM och vill aldrig uppleva den känslan igen. Därför kommer han att fortsätta jaga vinst, så länge han kan. Storvreta möter Falun IBK i SM-finalen, ett upprepning av fjolårets final.

Falun hade tidigare en imponerande svit med tre raka SM-guld innan Storvreta vände trenden och vann tre i rad. Om Storvreta vinner på lördagseftermiddagen kommer de att ha vunnit fyra SM-guld i följd och utöka sin ledning som det mest framgångsrika laget i SM-historien. Ulriksson betonar att Storvreta och Falun är de två bästa lagen i Sverige den här säsongen och att finalen kommer att bli otroligt tuff.

Han förutspår en tillknäppt match med få chanser, där det kommer att vara avgörande att ta vara på de möjligheter som dyker upp. Storvreta har dominerat grundserien och har vunnit flest SM-guld totalt. Laget har en stark trupp med spelare som Sakarias Ulriksson, Gabriel Kohonen och Ondrej Nemecek





