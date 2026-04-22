Umeå HC Klara för HockeyAllsvenskan – Historisk Seger mot Karlskoga!

Umeå HC har skrivit historia och säkrat avancemanget till HockeyAllsvenskan efter en övertygande seger med 4-0 i matcher mot Bik Karlskoga i Hockeyettan -finalen. Glädjen i laget och organisationen är total, och sportchef Per Kenttä har svårt att finna ord som kan beskriva känslorna.

– Det går inte att beskriva. Underbart. Värt varenda minut man slitit, säger en rörd Kenttä. Att få se allas glädje och fira den här triumfen tillsammans är ett minne han kommer att bära med sig resten av livet.

För Kenttä och Umeå HC är detta inte bara en sportslig framgång, utan en bekräftelse på det hårda arbete och den dedikation som lagts ner under lång tid. Det här betyder allt, förklarar han. Den avgörande matchen, som spelades i Karlskoga, slutade med en storslagen seger för Umeå HC med 7-3. Nu väntar en enorm fest i Umeå, och Per Kenttä har inga planer på att missa den.

– Nu sätter vi oss på planet så får vi se vad som väntar i Umeå. Vi har två ledarplatser, jag kanske bestämmer att jag åker med. Jag får dra chefskortet, säger han med ett leende. Medan Kenttä siktar på att flyga hem, har assisterande tränaren Stefan Öhman och övriga i ledarstaben beslutat sig för att ta bussen.

– Det blir konka hem med bussen, men det gör jag så gärna. Det var lite trångt om platser på planet så vi ledare får slita några bussmil till. Jag, Danne (Rahimi) och Magnus (Bogren) konkar buss, berättar Öhman. Trots den långa bussresan är stämningen på topp.

– Jag tror hela Umeå gungar och det kommer det göra många dagar. Känslan är helt underbar och helt galen. Telefonen har väl slut på batteri. Nu vill vi hem.

Vi ska fira med hela staden, säger han entusiastiskt. Segern är extra speciell med tanke på att det har gått 25 år sedan Umeå HC senast spelade i HockeyAllsvenskan. Att kunna ge tillbaka till staden och fansen efter så lång tid är en otroligt häftig känsla, enligt Stefan Öhman. – Det är otroligt häftigt att kunna ge tillbaka efter 25 år.

Så jävla kul. Det lär bli en del firande, säger han. Öhman ser fram emot att fira tillsammans med kapten Ottosson och resten av laget. – Jag hakar på kapten Ottosson.

Jag tror han är riktigt jävla bra. Han kommer leda gänget bra, avslutar han. Umeå HC:s resa tillbaka till HockeyAllsvenskan har varit lång och krävande, men nu kan laget och fansen äntligen njuta av framgången. Festen i Umeå kommer garanterat att bli en minnesvärd händelse, och det är tydligt att hela staden är redo att fira sina hjältar.

Denna seger är inte bara en triumf för Umeå HC, utan för hela ishockeyn i regionen. Det är en bekräftelse på att hårt arbete, engagemang och en stark laganda kan leda till fantastiska resultat. Framtiden ser ljus ut för Umeå HC, och fansen kan se fram emot spännande hockeymatcher i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Laget har visat att de är redo för utmaningen, och med den passion och glädje som präglat deras resa kommer de garanterat att göra avtryck även i den högre divisionen. Denna historiska seger kommer att bli en del av Umeå HC:s identitet och en källa till stolthet för alla inblandade





SportExpressen / 🏆 30. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Umeå HC Hockeyallsvenskan Bik Karlskoga Hockeyettan Avancemang

United States Latest News, United States Headlines

