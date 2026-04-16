Ung kvinna död efter garderobskollaps på hotell i Liverpool

En 21-årig kvinna, Chloe Haynes, omkom tragiskt när en stor garderob föll över henne på ett hotellrum i Liverpool. Kommunen inleder rättsliga åtgärder mot hotellägarna för bristande säkerhet.

En tragisk olycka krävde livet av den 21-åriga Chloe Haynes i Liverpool i september 2022. Hennes mamma, Nicola Williams, beskriver Chloe som en 'snäll och omtänksam' ung kvinna med en stor kärlek till djur. Chloe hade rest till Liverpool för att njuta av en kväll ute med vänner. Hon delade hotellrum med en arbetskollega. Enligt Williams hade Chloe vid midnatt druckit en del alkohol och blev påverkad, varpå hennes vän tog med henne tillbaka till hotellet för att hon skulle kunna vila. Vännen lämnade sedan rummet. Morgonen därpå gjorde kollegan en fruktansvärd upptäckt: Chloe hittades död i hotellrummet.

Omständigheterna kring Chloes död är djupt sorgliga och berörande. Williams förklarar hur Chloe, när hon reste sig ur sängen, verkade desorienterad. I tron att det var toaletten eller utgången från rummet, öppnade hon dörren till en stor, tung och gammal garderob. Garderoben föll över henne och orsakade oåterkalleliga skador på hennes luftstrupe. Denna händelse belyser bristerna i säkerheten på hotellrummet, vilket fick dödliga konsekvenser.

Efter Chloes bortgång inledde Liverpools kommun en utredning. Stickprovskontroller genomfördes på hotellet och avslöjade allvarliga brister vad gäller säkerheten kring garderoberna i hotellrummen. Utredningen har nu avslutats, och som en följd av fynden kommer Liverpools kommunfullmäktige att vidta rättsliga åtgärder mot hotellägarna. De anklagas för påstådda brott mot hälso- och säkerhetsföreskrifter, vilka anses ha bidragit till den tragiska olyckan som tog Chloe Haynes liv. Fallet väcker viktiga frågor om ansvar och vikten av att upprätthålla adekvata säkerhetsstandarder för att förhindra liknande olyckor i framtiden.





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olycka Hotellsäkerhet Livstänk Rättsliga Åtgärder Ungdom

United States Latest News, United States Headlines

