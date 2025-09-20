Unga och kyrkan: Konservativa värderingar på frammarsch – Vad innebär det för kyrkovalet?

Kyrkan ser en ökning av unga besökare, men med sig tar de ibland konservativa religiösa föreställningar från sociala medier. Hur påverkar detta kyrkovalet och ungas engagemang?

I våras väckte två kyrkoherdar larm om en ökning av unga som söker sig till Svenska kyrkan, men med sig bär de konservativa religiösa föreställningar, ofta influerade genom sociala medier . Denna utveckling får relevans i samband med kyrkovalet som snart ska äga rum. För många unga är kyrkovalet en möjlighet till delaktighet och påverkan, ett sätt att engagera sig i en organisation de ser som viktig för framtiden.

Ungdomar vill vara med och utforma kyrkans riktning, fundera över dess roll i samhället och hur den ska utvecklas. Ungdomsprästen Adrienne Riddez, verksam i Katarina församling i Stockholm, bekräftar detta engagemang. Hon ser ett växande intresse bland unga att vara med och forma framtiden för Svenska kyrkan. Riddez menar att kyrkan erbjuder en gemenskap som är svår att finna på annat håll. Denna gemenskap bygger på fysiska möten, utrymme för reflektion och tid för samtal om livets stora frågor. Unga uttrycker ofta en trötthet på den digitala världen och söker sig till mer meningsfulla och livgivande upplevelser. De längtar efter att känna sig som en del av en större helhet och finna ro i existentiella frågor. Det är en plats där man kan få fundera och begrunda livets frågor tillsammans med andra utan att alla svar behöver vara givna, vilket i sig kan vara befriande.\Samtidigt noterar Riddez och andra präster en ny trend bland de unga, nämligen en ökning av fundamentalistiska värderingar. Denna utveckling skiljer sig från tidigare erfarenheter och innebär att unga kristna kan känna panikångest av rädsla för helvetet, och kombinera sin kristna tro med förakt mot andra grupper som kvinnor, homosexuella och de som har annan eller ingen tro alls. Denna utveckling menar man drivs av karismatiska, religiöst konservativa influencers på sociala medier. Dessa influencers förmedlar en strikt och ibland ensidig bild av vad som är rätt och fel. Riddez betonar att Bibeln måste tolkas, och att en strikt tolkning inte är hållbar i längden. Denna utveckling skapar stress, skuld och skam bland unga, snarare än att ge dem en positiv identitet. Även om majoriteten av unga inte påverkas direkt, är det viktigt att uppmärksamma och bemöta dessa tendenser inom kyrkan. Det är viktigt att erbjuda en plattform för samtal och reflektion kring dessa frågor. Det är också viktigt att påpeka att kyrkovalet är en demokratisk process där ungas röster är viktiga. \Kyrkovalet är det enda valet i Sverige där man kan rösta från 16 års ålder, vilket gör det till ett viktigt tillfälle för unga att göra sin röst hörd. Det är ett tillfälle att påverka kyrkans framtid och dess värderingar. De ungas engagemang i kyrkan är ett tecken på deras önskan om delaktighet i samhället och deras vilja att forma framtiden. Kyrkan har en viktig roll i att välkomna unga och ge dem en plats att växa och utvecklas. Genom att lyssna på deras röster och möta deras frågor kan kyrkan fortsätta att vara en relevant och meningsfull kraft i samhället. För kyrkan är det därför viktigt att vara en plats för öppna diskussioner, tolkningar och möten, där frågor kan ställas och svar kan sökas tillsammans. Diskussionerna ska präglas av respekt och förståelse, där unga får möjlighet att utforska sin tro och sin roll i världen. Att skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna är av största vikt. Genom att lyssna på de ungas bekymmer och önskemål kan kyrkan utvecklas och anpassa sig till nya tider och fortsätta att vara en viktig samhällsaktör





