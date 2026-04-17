Unga prioriterar eget boende och trygghet – politikerna svarar

En ny trendrapport från Ungdomsbarometern visar att unga (15–24 år) idag värderar att äga sitt eget boende och att ha goda relationer högst för en lyckad framtid. Även högre inkomst har ökat i betydelse. Riksdagspartierna presenterar sina strategier för att möta dessa behov, med fokus på bostadsbyggande, ekonomiska incitament och en anpassad fritidspolitik.

Ungdomsbarometern s senaste trendrapport ger en fascinerande inblick i vad Sveriges unga, i åldern 15 till 24 år, anser vara avgörande för en tillfredsställande framtid. I toppen av listan över prioriteringar tronar drömmen om att äga ett eget hus eller en lägenhet. Denna önskan om ett stabilt boende speglar en längtan efter trygghet och en egen plats i samhället. Vidare har strävan efter att tjäna mycket pengar fått ett uppsving bland unga, en utveckling som rapportens forskare kopplar samman med både en ökad materialism och en påtaglig ekonomisk press. Dessa faktorer tycks forma en ny bild av framgång, där ekonomisk stabilitet blir alltmer central.

Rapporten pekar också på en intressant förskjutning i ungas samhällsengagemang. Engagemanget har tycks ha flyttat fokus från breda samhällsfrågor till mer personliga och vardagsnära områden. Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, förklarar i ett pressmeddelande: I en tid som upplevs som rörlig och svår att överblicka blir relationer, familj och livskvalitet viktiga ankare. Sammantaget pekar detta på att unga i högre grad definierar framtiden genom relationer och livskvalitet. Denna individualisering av framtidsperspektivet kan ses som ett svar på en omvärld som ofta känns osäker och svårkontrollerad. När de stora, globala händelserna känns utom räckhåll, blir det egna livet och den nära omgivningen de sfärer där man känner att man har makt att påverka.

Dagens Nyheter har, i samband med rapportens publicering, efterfrågat de åtta riksdagspartiernas syn på hur de avser att arbeta för att främja ungas viktigaste framtidsområden. Moderaternas bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) reflekterar över den ökade betoningen på individuella frågor och ser det som en naturlig följd av en upplevt osäkrare värld. Han menar att det är betydligt lättare att påverka sin egen boendesituation än vad det är att påverka internationella konflikter. Samtidigt betonar Dousa att trender tenderar att skifta över tid och att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att underlätta för unga att ta steget in på bostadsmarknaden. Han kritiserar Sveriges byråkrati och bristen på småhus och radhusbyggande. När det gäller att ge unga mer fritid är Dousa mer reserverad och menar att det råder en avvägning mellan fritid och att uppnå sina boendeförmögenheter. Han presenterar en moderat syn på hur unga kan träffa varandra genom ett mer liberalt nöjesliv, där fler restauranger ges tillstånd att servera alkohol och där nya former av kulturliv uppmuntras.

Socialdemokraternas riksdagsledamot Arber Gashi (S) är inte förvånad över att ungas viktigaste frågor blivit mer vardagsnära, och han kopplar det till den generella prisökningen i samhället. Gashi ser både positiva och oroande aspekter av ungas strävan efter högre inkomster. Å ena sidan kan det tyda på starka ambitioner, å andra sidan kan det skapa en osund press och en känsla av att man måste överträffa genomsnittet för att lyckas. Socialdemokraterna vill istället fokusera på att förbättra levnadsvillkoren för alla och lyfter vikten av högre löner även inom välfärdssektorn. För att adressera bostadsbristen föreslår Gashi ett ökat byggande och en höjning av lönerna. Han lyfter även fram vikten av att ge snabbare stöd till unga som varken arbetar eller studerar. För att säkerställa att ekonomin inte blir ett hinder för ungas fritid, föreslår S gratis kollektivtrafik för unga, vilket ses som en frihetsreform med positiva effekter för både individen och miljön. Gashi uttrycker en förståelse för att den egna bostaden är viktig och att det kan vara en psykologisk tröskel att behöva bo kvar hemma.

Flera partier presenterar konkreta förslag för att underlätta för unga att äga sitt boende. Moderaterna föreslår att sänka skatten på arbete och sparande för att snabbare möjliggöra kontantinsatser, samt att förenkla regelverket kring bostadsbyggande. De vill även pressa ner räntorna genom statligt ägda banker som SBAB. Socialdemokraterna betonar vikten av skattegynnade sparande och fler möjligheter till hyrköp. De vill också införa ett startlån för förstagångsköpare, vilket skulle minska prisökningstakten. Miljöpartiet föreslår ett skattegynnat bosparande med möjlighet till avdrag upp till ett visst takbelopp, vilket ska uppmuntra till långsiktigt sparande för bostadsköp.





