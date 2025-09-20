Ungdomlig entusiasm möter erfarenhet: Generationer möts i Lidingö kyrka inför kyrkovalet

Fanny Ekman, 18, och Henrik Sahlin, 94, delar sina perspektiv på Svenska kyrkan inför kyrkovalet i Lidingö. De diskuterar aktuella frågor som konservativa trender bland unga, vikten av inkludering och gemenskap, samt Henriks långa engagemang i kyrkan. Fanny uttrycker oro över konservativa tendenser gällande kärlek och sexualitet medan Henrik belyser vikten av samarbete över politiska skilda åsikter. De betonar båda kyrkans roll som en samlande kraft och en plats för alla.

\Fanny och Henrik möts utanför en 1700-talskyrka på Lidingö inför kyrkovalet. Fanny, som ställer upp för Posk, Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan, ser en oroande konservativ trend bland unga när det gäller kärlek och sexualitet. Hon berättar att hon själv är öppen med sin läggning och att hon har märkt en mer gammalmodig syn på kärlek och relationer bland vissa unga, vilket oroar henne. Hon tror att en del unga påverkas av den kristna högern i USA och att de kan ha en tendens att önska en mer konservativ tolkning av Svenska kyrkans värderingar. \Henrik, som ställer upp för sista gången för Borgerlig kristen samverkan, ser tillbaka på 45 år i församlingens kyrkofullmäktige. Han minns tiden då hans faster Margit Sahlin var en av de första kvinnliga prästerna, en tid då prästvigningen möttes av stort motstånd. Han betonar vikten av gemenskap och samarbete inom kyrkan och har under sina år i kyrkan inte upplevt några politiska bråk. Han har varit kristen sedan barnsben och kommer från en prästsläkt. Henrik berättar att Svenska kyrkan är en plats för alla, oavsett läggning eller ålder, och en plats där man kan mötas för gemenskap och för att få hjälp med livets stora frågor, som Gud, livet och döden. Både Fanny och Henrik betonar vikten av kyrkan som en inkluderande plats och ett forum för samarbete och gemenskap, särskilt i dessa osäkra tider. Henrik säger att kyrkan ska vara en plats dit alla kan komma för att få en gemenskap och hjälp med livets stora frågor, Gud, livet och döden och allt däremellan. Han menar att det är en plats att mötas på när man behöver det som mest.\Fanny, som fått frågan om att ställa upp i kyrkovalet, ser det som en möjlighet att påverka och säga vad hon tycker. Hon tycker att det är viktigt att vara engagerad och ta chansen att göra sin röst hörd. Henrik, som nu lämnar kyrkofullmäktige, ser tillbaka på många år av samarbete och vänskap inom kyrkan. Han beskriver sin tid där som präglad av samförstånd och gemenskap, och understryker att Svenska kyrkan alltid har varit en plats för alla, oavsett åsikter eller livsstil. Han har fått väldigt många vänner inom kyrkan.\Kyrkan ska vara en plats dit alla kan komma för att få en gemenskap och hjälp med livets stora frågor, Gud, livet och döden och allt där emellan. – Det är en plats att mötas på när man behöver det som mest. I dessa oroliga tider är det särskilt viktigt, säger Henrik





