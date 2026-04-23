Ungdomsvåld, larmövningar, polisanställd häktad och internationella spänningar – en händelserik dag

En sammanfattning av dagens nyheter som inkluderar ett slagsmål mellan ungdomsgäng i Nässjö, en larmövning på Gröna Lund, en häktad polisanställd misstänkt för våldtäkt, uttalanden från Donald Trump om Iran, ett drunkningstillbud i Gävle, nedskärningar på Meta, en incident på E4, en attack mot Reza Pahlavi och uttalanden från Israels försvarsminister.

Flera händelser har rapporterats under torsdagen och kvällen. I Nässjö konfronterades två ungdomsgäng på en fotbollsplan, vilket ledde till ett slagsmål. Polisen anlände till platsen efter att de flesta ungdomar lämnat, men kontaktade en man i 20-årsåldern som uppgav att han blivit slagen i ansiktet och ådragit sig näsblod.

Händelsen rubriceras som misshandel och ingen har gripits. Samtidigt genomförde nöjesparken Gröna Lund en smygpremiär med inbjudna gäster inför den officiella öppningen på lördag. Under kvällen utlöstes ett utrymningslarm, vilket visade sig vara en planerad övning för personalen. Trots att parken informerade om övningen i förväg, uppgav en person på plats att många barn blev rädda av larmet.

Gröna Lund betonar vikten av säkerhetsövningar. I Skåne har en polisanställd häktats misstänkt för våldtäkt på en kollega under en konferens med övernattning. Mannen förnekar brott, enligt hans advokat. Vidare har USA:s president Donald Trump uttryckt att han inte känner sig pressad att avsluta kriget med Iran och kritiserat mediernas rapportering.

I Gävle larmades räddningstjänsten om ett drunkningstillbud, men personen var redan uppe på land när de anlände. Facebookägaren Meta planerar att minska personalstyrkan med tio procent, vilket motsvarar cirka 8 000 anställda, för att effektivisera verksamheten och kompensera för investeringar i AI. I Härnösand stoppade en berusad man trafiken på E4 och omhändertogs av polisen.

Reza Pahlavi, son till Irans störtade shah, attackerades med en röd vätska, troligen tomatjuice, i Berlin efter en presskonferens där han kritiserade vapenvilan mellan USA och Iran. Slutligen har Israels försvarsminister Israel Katz uttalat att landet söker USA:s godkännande för att bomba Iran





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nässjö Gröna Lund Våldtäkt Iran Meta Facebook Reza Pahlavi Israel

United States Latest News, United States Headlines

