Ungern i spänd väntan: Oron för oroligheter efter valet

Parlamentsvalet i Ungern väcker oro för potentiella oroligheter och ifrågasättande av valresultatet. Frågan om korruption, Ungerns relation till EU och kriget i Ukraina spelar en central roll. Oppositionen utmanar premiärminister Viktor Orbáns styre.

Budapest kokar inför det avgörande parlamentsvalet i Ungern , där osäkerheten är stor och oron för potentiella oroligheter är påtaglig. Många ungrare fruktar att resultatet, oavsett vem som vinner, inte kommer att accepteras utan protester. I stadsdelen Jószefváros i Budapest är stödet för oppositionskandidaten Péter Magyar starkt, medan premiärminister Viktor Orbán och hans parti Fidesz har sina fästen på landsbygden.

Valet ses som en brytpunkt, där korruption, Ungerns relation till EU och kriget i Ukraina spelar en central roll. Det är uppenbart att många väljare, oavsett politisk tillhörighet, är trötta på Orbáns styre och söker en förändring. Eszter Végh, en medelålders kvinna, uttrycker den utbredda känslan av hopp om förändring: ”Det viktiga är att vi blir av med Orbán”. Magyar, som ses som ett gångbart alternativ, har lovat bekämpa korruptionen och förbättra relationerna med EU, vilket resonerar starkt hos väljarna. Den ekonomiska situationen i landet, med stigande levnadskostnader och misstro mot regeringen, driver också många att söka en ny riktning. Izabella Sujbert och hennes pojkvän Ákos Bodnár, båda i 30-årsåldern, speglar den frustrationen och menar att Orbáns regering har svikit folket genom lögner och korruption, vilket har lett till en nedåtgående spiral för ekonomin. \Valet är inte bara en intern angelägenhet för Ungern, utan det har också stor betydelse för resten av Europa, särskilt med tanke på Orbáns nära relationer med Ryssland och hans kritik av Ukrainas president Zelenskyj. Orbáns position i Ukrainakriget har skapat spänningar och oro i omvärlden. Hans motstånd mot EU:s sanktioner mot Ryssland och hans vänskap med Vladimir Putin har väckt frågor om Ungerns framtida inriktning och dess plats i Europa. Opinionsundersökningar tyder på en spännande valrörelse, där Magyars parti Tisza, trots att de inte har haft representation i parlamentet, ser ut att kunna få betydande stöd. László Kovács, en 78-årig Fideszväljare, uttrycker dock oro över Magyars eventuella engagemang i krig mot Ryssland, vilket Orbán har varnat för. Detta belyser de djupa klyftorna i den ungerska opinionen och de olika perspektiven på landets framtid. Réka Toth, en medelålders kvinna, delar oron för utvecklingen och viskar om möjligheten att resultatet inte kommer att accepteras. Valet hålls under strikt övervakning, även om rapporter om oegentligheter som röstköp och ”kedjeröstning” från vissa områden oroar många. \Den potentiella instabiliteten är påtaglig, där många fruktar att resultatet inte kommer att accepteras. Péter Magyars val av plats för valvakan, Batthyánytorget, bara några minuters promenad från Orbáns residens, antyder en beredskap för snabba åtgärder och en eventuell eskalering. Magyar själv varnar för att Fidesz kan mobilisera sina anhängare och att de kan skicka ut provokatörer för att skapa oordning. Denna retorik bidrar till en atmosfär av misstro och rädsla. Resultatet av valet, och den efterföljande reaktionen, kommer att ha djupgående konsekvenser för Ungern och dess relationer med omvärlden. Valets utgång kan innebära antingen en fortsättning av Orbáns styre eller en kursändring som kan stärka Ungerns band med EU och förändra landets position i det pågående kriget i Ukraina. Osäkerheten är stor, och förhoppningarna om en fredlig och demokratisk övergång vilar på valets utgång och dess efterföljande acceptans





Ungern Val Viktor Orbán Péter Magyar Korruption EU

