Ungern: Tidsbegränsa ledare

Ungerns nya regering har tagit första steget mot att ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta på posten i åtta år. Förslaget innebär att den tidigare premiärministern Viktor Orbán skulle omöjliggöras att återvända till posten i framtiden.
Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden, rapporterar The Guardian. Den nytillträdde premiärministern Péter Magyar har i sin valkampanj lovat att införa tidsbegränsningar, och hans parti Tisza lade nyligen fram ett förslag till lagändring.
"En person som har varit premiärminister under sammanlagt minst åtta år, inklusive eventuella avbrott, får inte väljas till premiärminister", står det i förslaget enligt tidningen. Viktor Orbán har varit premiärminister under totalt 20 år, fördelat på flera mandatperioder
