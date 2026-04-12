Ungern väljer: Orbán möter utmaning från EU-vänlig motståndare

Vallokalerna i Ungern öppnade på söndagen med ett val som står mellan sittande premiärminister Viktor Orbán och utmanaren Péter Magyar. Opinionsmätningar tyder på en spännande valdag, men valsystemet kan gynna regeringspartiet.

Vallokalerna i Ungern öppnade på söndagen, vilket markerar en viktig dag för landets framtid. Väljarna ställs inför ett val mellan den sittande premiärministern Viktor Orbán och den mer EU-vänlige utmanaren Péter Magyar .

Opinionsmätningarna indikerar en möjlig förändring, där Magyar leder, men bedömare understryker att situationen är komplex och resultatet ovist.<\/p>

Flera faktorer bidrar till denna osäkerhet, inklusive förändringar i valsystemet som potentiellt gynnar regeringspartiet. Både Orbán och Magyar har nu avlagt sina röster, och deras uttalanden efteråt ger en föraning om de utmaningar som väntar. Magyar betonade behovet av att bekämpa korruption och frigöra frysta EU-tillgångar om han vinner, medan Orbán uttryckte sin beslutsamhet att vinna och underströk vikten av nationell enighet inför en förväntad europeisk kris.<\/p>

Valdeltagandet var högt från tidigt på morgonen, med vittnesmål från väljare som Andre och Gyorgy, vars argument kan ses i den medföljande videon. Trots Magyars ledning i opinionsmätningarna, påpekar experter att valsystemet kan ge regeringspartiet Fidesz och Orbán en fördel. Detta beror på förändringar som genomfördes redan 2010, när partiet återvände till makten.<\/p>

Dessa förändringar inkluderar en minskning av antalet parlamentsplatser från 386 till 199. Dessutom har valdistrikten ritats om, vilket resulterar i att oppositionstunga områden har blivit större, medan regeringsanhängarnas distrikt har minskats. Denna omfördelning ger större vikt åt regeringspartiets anhängare och innebär att det krävs färre röster för att vinna på landsbygden, där Orbán traditionellt har starkare stöd. Det ungerska parlamentet består av 199 ledamöter, varav 93 väljs proportionellt och 106 genom enmansvalkretsar. Dessa strukturella förändringar skapar en dynamik som kan påverka valresultatet avsevärt.<\/p>

Vallokalerna öppnade klockan 06:00 på söndagen och förväntas stänga klockan 19:00 samma dag. Ett preliminärt valresultat förväntas tidigast sent på kvällen eller under natten. Resultatet kommer att vara avgörande för Ungerns framtid och dess relationer med EU. Valet ses som en viktig indikator på landets politiska riktning och väljarnas preferenser.<\/p>

Utfallet kan ha långtgående konsekvenser för Ungerns inrikespolitik, ekonomiska utveckling och dess position på den europeiska arenan. Det är viktigt att notera att SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. Informationen som publiceras är avsedd att vara sann och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, och då är målet att redovisa vad som är känt och vad som ännu är obekräftat.<\/p>





