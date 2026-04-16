Ungersk nyhetsbyrå kräver autonomi efter Orbáns fall

Anställda vid Ungerns nationella nyhetsbyrå MTI kräver att byråns autonomi ska återställas när Viktor Orbán lämnar sin post som premiärminister. Nittio anställda har skickat ett brev till ledningen med krav på att få rapportera opartiskt och fritt i framtiden, då rapporter visar på strikt kontroll av politikrapporteringen under Orbáns tid vid makten. Nya premiärministern har lovat att statliga medier ska bli fria.

Ungern s nationella nyhetsbyrå MTI kräver att dess autonomi ska återställas nu när Viktor Orbán lämnar posten som premiärminister. Nittio anställda vid nyhetsbyrån har gemensamt skickat ett brev till sina chefer där de framför en stark önskan om att i framtiden kunna rapportera helt opartiskt och fritt.

Den anrika franska nyhetsbyrån AFP har haft möjlighet att ta del av e-postmeddelanden som tydligt indikerar att speciellt MTI:s politikrapportering har varit föremål för strikt kontroll under Orbáns långa tid vid makten. Viktor Orbán har under sin period som premiärminister lyckats ta kontroll över nästan alla medier i Ungern, vilket har lett till en betydande begränsning av mediefriheten.

Den tillträdande premiärministern Péter Magyar har under valrörelsen uttryckt ett tydligt löfte om att de statliga medierna i Ungern återigen ska bli fria och oberoende. Detta löfte upprepades under en presskonferens på onsdagen, vilket inger hopp om en framtida förbättring av medielandskapet i landet. Kampen för en fri och opartisk press i Ungern fortsätter, och MTI:s anställdas initiativ är ett viktigt steg i denna riktning, då det sätter press på de nya makthavarna att uppfylla sina vallöften och återställa mediernas trovärdighet och oberoende.

Den politiska situationen i Ungern har under Orbáns styre varit präglad av en centralisering av makten, där statskontrollerade medier spelat en avgörande roll i att forma den offentliga opinionen och förstärka regeringens narrativ. Kritiker har länge påtalat bristen på mångfald av åsikter och den minskade möjligheten för oberoende journalister att verka fritt. Att en stor grupp anställda inom MTI nu kräver autonomi är ett tecken på att behovet av förändring är stort även inom organisationen själv.

Det är avgörande att den nya regeringen lever upp till sina löften om att återinföra pressfrihet och säkerställa att statliga medier kan fungera som en oberoende informationskälla för medborgarna. Detta kräver inte bara politiska åtgärder utan också en kulturell förändring inom medieföretagen för att främja en anda av objektivitet och ansvarsfull journalistik.

Framtiden för MTI och andra statliga medier i Ungern kommer att vara en viktig indikator på landets fortsatta demokratiska utveckling. Om de nya makthavarna lyckas skapa ett medielandskap där sanning och objektivitet prioriteras, kan det bidra till att stärka demokratin och öka allmänhetens förtroende för institutionerna. Om däremot tendensen att kontrollera och styra informationen fortsätter, riskerar Ungern att ytterligare isoleras internationellt och förlora sin trovärdighet som en fullvärdig demokrati. Denna utveckling kommer att följas med stort intresse av både inhemska och internationella observatörer.





