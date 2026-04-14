Ungt svenskt lag förlorar i VM-kval – självkritik från spelare och förbundskapten

Sverige förlorade en spännande VM-kvalmatch, där unga spelare fick chansen. Spelare uttrycker självkritik efter matchen, och förbundskaptenen tar på sig det taktiska ansvaret.

Den 22-åriga Lyonbacken hade svårt att hänga med i tempot mot den formstarka Cecilie Fløe, bollen hamnade hos den danska storstjärnan och resultatet blev 1-1 på Gamla Ullevi. Det svenska laget hade radat upp flertalet målchanser och prickat målramen vid flera tillfällen. Även under den andra halvleken skapades farliga lägen för Sverige , men i matchens slutskede var det istället en annan ung mittback, den 19-åriga Real Madrid-spelaren Bella Andersson, som olyckligtvis hamnade i en svår situation. Hon fick se Danmarks Janni Thomsen säkra segermålet och samtidigt placera Danmark i ledning i VM-kvalgruppen. Förbundskaptenen kommenterade efter matchen att han ansåg att Elma, Bella och debutanten Sofia Reidy från Hammarby i de flesta situationer hanterade spelet utmärkt. Det krävdes bara ett litet misstag för att matchen skulle avgöras. Han betonade vikten av att ge unga spelare chansen att utvecklas och att lära sig av dessa matcher. Han tog på sig det taktiska ansvaret för förlusten, med hänvisning till att han hade placerat spelarna i enskilda dueller på mittlinjen. Det svenska laget bestod av en ung uppställning. Bella Andersson, som spelade sin tredje landskamp, och Elma Junttila Nelhage , med sina sex landskamper, var båda en del av försvarslinjen.

Efter matchen visade Elma Junttila Nelhage tydlig besvikelse och frustration. Trots förbundskaptenens kommentarer uttryckte hon självkritik och menade att hon tog på sig ett stort ansvar för resultatet. Hon betonade att hon ansåg att de två insläppta målen var alldeles för enkla. Hon erkände att hon inte presterade tillräckligt bra vid det första målet, och att det andra målet släpptes in alltför lätt. Junttila Nelhage beskrev känslan som frustrerande. Förbundskaptenen tillade att alla spelare i truppen var redo att spela, och att erfarenheten skulle öka med antalet spelade matcher. Han uttryckte optimism om lagets framtid och framhöll vikten av att börja någonstans för att utvecklas. Han menade att laget om några år kommer att ha tagit stora kliv framåt och att denna match var en del av den processen. Han betonade att lagets unga spelare visat stort mod under matchen och att han var stolt över deras insats. Trots förlusten fanns det positiva aspekter att ta med sig, och att laget skulle lära sig av sina misstag.

Matchen visade tydligt potentialen i det unga svenska landslaget, men också de utmaningar som kommer med att låta unga spelare få speltid på den högsta nivån. Erfarenhet är nyckeln till framgång, och dessa matcher är ovärderliga för spelarnas utveckling. Även om resultatet inte blev det önskade, så var matchen en viktig läroprocess för laget. Fokus ligger nu på att analysera matchen och ta lärdom av misstagen för att kunna prestera bättre i framtida matcher. Samtidigt är det viktigt att behålla optimismen och fortsätta bygga på det positiva som visades upp under matchen. Lagets förmåga att skapa målchanser och modet som de unga spelarna visade upp är lovande tecken inför framtiden. Förbundskaptenens ansvar och vilja att ge unga spelare chansen visar också på en långsiktig strategi för att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt landslag.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidigare NFL-spelare död i bilolyckaDen tidigare NFL-spelaren Chris Payton-Jones, 30, dog i helgen i en bilkrasch. – Jag har aldrig träffat någon lika genuin, med ett lika stort hjärta, säger hans

Read more »

Järnålderns maktcentrum öppnar för globala spelare”Man är både arkeolog, tidsresenär och upptäckare”

Read more »

Spelare dödad när lagbuss attackeradesEn ghanansk fotbollsspelare dödades när lagbussen attackerades av en grupp misstänkta rånare.

Read more »

Östersund stämmer spelare på 205 000 kronorÖstersunds FK har lämnat in en stämningsansökan mot en gammal spelare. Denne ska vara skyldig klubben 205 000 kronor. Spelaren har inte betalat flera år gamla

Read more »

Philadelphia klara för slutspel efter sex år – Svenska spelare i fokusPhiladelphia säkrar en slutspelsplats i NHL efter en dramatisk seger mot Carolina. Laget, med svenska spelare som Carl Grundström och Samuel Ersson, återvänder till slutspelet för första gången sedan 2020. Samtidigt missar Washington slutspelet, och Leo Carlssons Anaheim kniper en plats.

Read more »

Uppgifter: Sverige ser ut att möta Grekland i VM-genrep - SverigeSveriges genrep inför VM ser ut att vara spikat. Motståndet blir troligtvis Grekland, skriver inhemska medier.

Read more »