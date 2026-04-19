Unik genetisk kombination ledde till två barns död – föräldrar delar sin sorg och tackar för avsked

Cajsa Wegner och Axel Eddysson från Perstorp förlorade tragiskt två barn strax efter födseln inom loppet av ett år. En sällsynt genetisk kombination visade sig vara orsaken, men paret fann tröst i att få döpa och ta ett kärleksfullt avsked av sina barn. Deras öppenhet på sociala medier har berört många och visat sig hjälpa andra i liknande situationer.

Det är en smärtsam verklighet som Cajsa Wegner och Axel Eddysson från Perstorp har fått möta. Inom loppet av ett år förlorade de båda sina barn, Harry och Ella, strax efter födseln. Förlusten av ett barn är ofattbar, men när ödet drabbar två gånger inom så kort tid blir sorgen djup och komplex. Föräldrarna ser det som en enorm betydelsefull del i sitt sorgearbete att de fick möjlighet att ta ett kärleksfullt avsked av sina barn, en möjlighet som inte alla föräldrar i liknande situationer får.

Harry föddes i mitten av mars 2025, men hans första andetag uteblev och han saknade ett hjärtats slag. Efter några stunder på sin mammas bröst fördes han akut till neonatalavdelningen. Förväntningarna och drömmarna som hade byggts upp under graviditeten krossades abrupt. Axel Eddysson beskriver den känslan av att allt rivs ifrån en, en tung börda av besvikelse och sorg som är svår att bära. Sommaren efter Harrys bortgång stod det klart att Cajsa var gravid igen. En liten Ella växte i magen, men i graviditetsvecka 30 upprepades det som aldrig skulle få hända. Precis som vid graviditeten med Harry, drabbades Cajsa av betydligt större mängder fostervatten än normalt. Trots alla förhoppningar och den omsorg de gett, avled Ella samma dag i februari som hon föddes. Cajsa Wegner uttrycker den djupa vreden och sorgen över en livsplan som inte blev verklighet, orättvisan i att ens barn inte får leva och insikten om att detta är en del av deras liv som de måste bära med sig för alltid.

Det var först när prover från Harry och Ella jämfördes som den tragiska förklaringen framkom. En unik och sällsynt kombination av Cajsas och Axels gener hade lett till att deras barn drabbats av en specifik genetisk avvikelse, vilket innebar att de var i princip ensamma i världen med denna diagnos. Denna genetiska slump var orsaken till barnens korta liv. Trots den outhärdliga förlusten och den oåterkalleliga insikten att barnen inte kan återfås, betonar Axel vikten av att på något sätt behålla dem nära hjärtat. En viktig del i deras helande process blev att de hann döpa sina barn och ta ett stillsamt och kärleksfullt farväl. Cajsa lyfter fram att denna möjlighet till ett sådant avsked är en stor tacksamhet, då det inte är en självklarhet för alla som drabbas av barns död.

När paret valde att dela med sig av sin sorg och sin historia på sociala medier, möttes de av en överväldigande ström av stöd och kärlek, både från nära och kära samt från människor de inte kände. De upptäckte att deras öppenhet gav tröst och hopp till andra som gått igenom liknande förluster. Deras berättelse fick troligen en större spridning genom Cajsas offentliga profil som framgångsrik bowlare med meriter från VM och EM, vilket gjorde henne till en välkänd person i hemregionen Perstorp och Hässleholm. Den stora mängden kärlek och stöd de mottagit på sociala medier beskrivs som otrolig och har varit en viktig del av deras sorgearbete och väg framåt.





