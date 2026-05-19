Upswing.se - News Summary

Enable Sverige arbetar med evenemang, folksamlingar och riskhantering och är sprungna ur fotbollsrörelsen. Anders Almgren var själv på Gamla Ullevi under måndagens avbrutna match. Constatras att känslorna sedan dess svallat på sociala medier – antingen mot beslutet att avbryta matchen eller mot supportrarnas beteende.

Supportrar inledde matchen med tio minuters tystnad i en gemensam protestaktion, mot polisens nya strategi med ökad närvaro på klackläktarna. Senare fick matchen avbrytas då några i publiken bland annat brände flaggor. ’Det är klart att det sticker i ögonen att det där kombineras’, säger Almgren. Samtidigt är Anders Almgren kritisk till att matchen avbröts, och hur det hanterades.

‘Om man fattar ett beslut om ett permanent avbrott av en match, då är det någonting som ska hänga ihop med en förutsägbar praktik – hur det brukar vara – och även till ett regelverk. Beskedet tog också lång tid, omkring 80 minuter. ’Man kan jämföra med hur det är att sitta på en tågperrong när inte tåget kommer och man inte får någon information. Det är skitirriterande’, säger Almgren.

I IFK Göteborg tycker att beslutet är oproportionerligt, och drev under det 80 minuter långa matchmötet linjen att derbyt borde ha spelats klart under kvällen. Derbyt avbröts efter 39 minuter vid ställningen 2–1 till Göteborg och återupptas under tisdagseftermiddagen inför tomma läktare





