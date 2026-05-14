Uranium enrichment threat from Iran

The US Energy Minister Chris Wright warns that it is only a few weeks away from Iran's ability to enrich uranium to a level suitable for nuclear weapons. Iran had nearly 10 tons of uranium last summer, most of which is in the form of uranium hexafluoride, a crucial chemical in the enrichment process. Over 440 kilograms are expected to be enriched to up to 60 percent. The threshold for weaponization is considered to be 90 percent, and stopping such a development was the explicit incentive for the American-Israeli attack on Iranian targets.

Skrämmande nära. Det är bara några veckor kvar till dess att det kan anrikas till vapendugligt uran, säger USA:s energiminister Chris Wright i senatsförhör på onsdagen.

Iran hade totalt närmare 10 ton uran förra sommaren, enligt FN:s atomenergiorgan IAEA, varav det mesta är i formen uranhexafluorid som är en avgörande kemisk förening i anrikningsprocessen. Drygt 440 kilo ska vara anrikat till uppemot 60 procent. För att det ska vara vapendugligt anses 90 procent vara ett tröskelvärde och att stoppa en sådan utveckling var det uttalade incitamentet för den amerikansk-israeliska attacken mot iranska mål.

Ebrahim Rezaei, talesperson för parlamentets säkerhetskommitté, meddelade tidigare i veckan att Iran kommer att överväga sådan anrikning om de utsätts för ännu en attack





