Uruguays målvakt Fernando Muslera, 40, noterades för tre rekord i samma match.Saudiarabien skrällde mot Argentina i VM-premiären för fyra år sedan och var nära ytterligare en premiärskräll mot sydamerikanskt motstånd. Men Maximiliano Araújo kvitterade på en målvaktsretur i 80:e minuten och matchen slutade 1–1. Uruguays målvakt Fernando Muslera släppte också en retur som ledde till mål. I slutet av första halvlek kunde han inte hindra Saudiarabiens Abdulelah Al-Amri från att göra matchens första mål.

Uruguay s målvakt Fernando Muslera , 40, noterades för tre rekord i samma match. Saudiarabien skrällde mot Argentina i VM-premiären för fyra år sedan och var nära ytterligare en premiärskräll mot sydamerikanskt motstånd.

Men Maximiliano Araújo kvitterade på en målvaktsretur i 80:e minuten och matchen slutade 1–1. Uruguays målvakt Fernando Muslera släppte också en retur som ledde till mål. I slutet av första halvlek kunde han inte hindra Saudiarabiens Abdulelah Al-Amri från att göra matchens första mål. Uruguay är en anrik fotbollsnation med två VM-guld i prisskåpet, och Muslera skrev uruguayansk fotbollshistoria när matchen startade.

Han är den förste uruguayanen som har varit med i truppen under fem VM-slutspel och numera även den äldste uruguayanen som har spelat en VM-match. Muslera är redan 40 år svensk tid, eftersom han har sin födelsedag på tisdagen. Men när matchen spelades i Miami var han bara 39 år.. Han var 36 år i VM 2022Först med fem VM. Flest VM-matcher tillsammans med Edinson Cavani. Äldste spelaren Uruguay





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