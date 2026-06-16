Uruguays landslag mötte betydande logistiska utmaningar på väg till VM-premiären, inklusive nekad inträde till USA och omfattande väskovisiteringar, innan de ändå säkrade en poäng mot Saudiarabien.

Uruguays resa till VM-premiären var full av hinder och förseningar . Landslaget stötte på betydande administrativa problem som innebar att de nekades att få komma in i USA.

Problemberättelsen började med ett tillståndsfel från flygbolaget som skulle transportera dem från Cancún till Miami. På grund av detta blev avresan försenad och orsade besvär för laget. Flygbolaget har sedan framfört sina ursäkter för de krångligheter som uppstod. När lagen slutligen anlände till Miami fortsatte utmaningarna.

De fick inte kliva på den namngivna spelarbussen förrän alla deras väskor noggrant visiterats av knarkhundar. Händelsen fick stor uppmärksamhet i Uruguay genom bilder ochrapporter från fortunately iaktagna. The delay lasted until late afternoon when they finally reached the stadium. On the field, the Uruguayan national team had to face Saudi Arabia, who had already achieved a surprise result against the two-time world champions.

The match ended with a 1-1 draw after Maximiliano Araujo equalized for Uruguay in the 80th minute. Despite the turbulent journey, the team managed to secure a point in their opening game. The administrative issues and the thorough security checks became a talking point, highlighting the complexities of international travel for sports teams. The incident also raised questions about the coordination between airlines, tournament organizers, and host countries.

For Uruguay, the focus now shifts to their next match, hoping to avoid similar disruptions





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