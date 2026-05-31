US President Trump Plans to Appeal Decision on Import Companies' Toll Money

US President Donald Trump has decided to appeal a court ruling that ordered the return of money paid by import companies to the US government, which was deemed illegal. The decision came after the Supreme Court ruled that the tariffs were unconstitutional and the money should be returned to the companies. The Department of Justice announced that it plans to challenge the decision, which could impact the timeline for returning the money to the companies.

USA:s president Donald Trump vill stoppa utbetalningarna till de importföretag som betalat in tullpengar i USA. Landets högsta domstol har slagit fast att tullarna var olagliga och att pengarna ska betalas tillbaka.

Men justitiedepartementet meddelar nu att man tänker överklaga beslutet som ger importörerna rätt till pengarna. Sedan den 12 maj har företagen börjat få tillbaka de inbetalda tullarna. Totalt har ansökningar om utbetalningar på motsvarande över 780 miljarder kronor kommit in. Det motsvarar ungefär hälften av de pengar som betalats in.

Uppgiften om överklagandet kom samtidigt som en domare i USA:s internationella handesdomstol inlett process för att eventuellt skynda på utbetalningarna till de 330 000 företagen.

Uppgiften om överklagandet kom samtidigt som en domare i USA:s internationella handesdomstol inlett process för att eventuellt skynda på utbetalningarna till de 330 000 företagen





USA:s president Donald Trump hade förväntats fatta ett slutgiltigt beslut om fredsavtal med Iran under ett möte i Vita huset, men enligt New York Times är mötet nu avslutat och inget beslut har tagts. Detta enligt en högt uppsatt källa i Vita huset. Amerikanska tjänstemän har under de senaste dagarna uppgett att fredsförhandlingarna går bra och att ett avtal snart kan bli klart, men iranska företrädare har inte låtit lika positiva.

