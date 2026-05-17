US President Trump Threatens Iran with Massive Destruction, Escalating Tensions

US President Donald Trump has once again threatened Iran with extensive destruction, citing that there will be 'nothing left' of the country if it does not accelerate. This comes after the US and Israel launched attacks on Iran in February, leading to a ceasefire and a subsequent blockade of the strategic Strait of Hormuz.

USA:s president Donald Trump hotar återigen Iran med omfattande förstörelse. Det kommer inte att finnas 'något kvar' av Iran om landet inte sätter fart, skriver han i ett inlägg på Truth Social.

'För Iran tickar klockan, och de bör sätta fart, snabbt, annars kommer det inte att finnas något kvar av dem. Tiden är avgörande!

', skriver Trump. Det är inte första gången som Trump hotar Iran med utplåning. I början av april skrev han ett mycket uppmärksammat inlägg på Truth Social om att 'en hel civilisation kommer att dö' om landet inte gick med på ett avtal med USA. För en vecka sedan lämnade Iran ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram.

Svaret avfärdades av Trump som kallade det 'helt oacceptabelt'. Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har i ett samtal på söndagen diskuterat situationen i Iran, rapporterar Axios med en israelisk tjänsteman. Tills vidare finns det inga närmare uppgifter om vad ledarna diskuterade under söndagens samtal. Israel och USA gick till attack mot Iran i slutet av februari i år.

Sedan april råder en vapenvila mellan länderna. Fyra palestinier uppges ha dödats i israeliska attacker i Gazaremsan under söndagseftermiddagen, enligt läkare i Gaza. Det rapporterar Reuters. Separat uppger läkare i Gaza att en israelisk flygattack ska ha dödat minst tre personer.

Detta ska ha skett i närheten av al-Aqsa-sjukhuset i centrala Gaza. En drönare har slagit ner vid ett kärnkraftverk i Abu Dhabi, uppger Abu Dhabi Media Office enligt Reuters. Attacken orsakade en brand, men inga personer har skadats och kärnkraftverket fungerar som vanligt. De viktigaste systemen är opåverkade, enligt landets federala myndighet för kärnreglering.

Det framgår inte av uttalandet vem som ligger bakom attacken. Sedan kriget i Iran inleddes har Förenade Arabemiraten attackerats med flera missiler- och drönare, som enligt myndigheterna har sitt ursprung i Iran, skriver Reuters. Iran uppger på lördagen att 39 personer i landet har avrättats för samarbete med USA och Israel sedan kriget inleddes, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska medier.

Iran uppger att de kommer att öppna handeln på börsen i landet efter en flera månader lång paus på grund av kriget med Israel och USA. Enligt en iransk tjänsteman stängde börsen i krigets inledning för att förhindra panikdriven handel. Irans ekonomi har gått dåligt under kriget, bland annat har landet haft svårt att exportera olja genom Hormuzsundet på grund av USA:s blockad.

Iran exporterade 10 miljarder fat olja genom Hormuzsundet i april, vilket är att jämföra med snittet på 93 miljarder före kriget bröt ut, rapporterar Reuters. – Exporten genom Hormuzsundet är låg och beror på att oljetankfartyg inte anlöper hamnarna på grund av försäkringsskäl, säger Basim Mohammed som nyligen tillträtt som Irans nya oljeminister. USA och Israel gick till attack mot Iran i slutet av februari.

I april kom parterna överens om en vapenvila, men både Iran och USA upprätthåller tills vidare en blockad i Hormuzsundet. USA inledde sin blockad den 13 april. Pakistans inrikesminister Syed Mohsin Naqvi har på lördagen rest till Iran för förhandlingar med Iranska minister. Enligt diplomatkällor i Islamabad kommer parterna att diskutera ländernas relationer och fortsatta fredsförhandlingar mellan USA och Iran.

Pakistan agerade medlare när parterna förhandlade fram en vapenvila i april. Europeiska länder förhandlar med Irans revolutionsgarde om säker passage genom Hormuzsundet, uppger statlig iransk tv.

'Efter att fartyg från östasiatiska länder – främst Kina, Japan och Pakistan – passerat sundet har vi i dag fått information som tyder på att även europeiska länder har inlett förhandlingar med revolutionsgardets flotta' för att få tillstånd att passera, rapporter stats-tv utan att specificera vilka länder det rör sig om. Sedan Irankriget bröt ut den 28 februari har både Iran och USA i omgångar blockerat det för världshandeln så viktiga sundet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Donald Trump Massive Destruction Escalating Tensions US President Israel Attack Blockade Strait Of Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA:s president Donald Trump har gjort en ovanligt hög handelsvolym av aktieförsäljningarDonald Trump är den amerikanske presidenten som har gjort de mest omfattande aktieaffärerna under årets tre första månader. Enligt Eric Diton, vd för The Wealth Alliance, indikerar statistiken en väldigt hög handelsvolym, särskilt när man jämför med tidigare presidensperioder.

Read more »

Trump avfärdar amerikanska ekonomiska svårigheter, försvarar sig med eller utan kärnvapen från IranDonald Trump påpekar i sitt senaste uttalande att den amerikanska ekonomiska situationen inte har någon betydelse beträffande Iran och sin avsiktsförklaring att avskaffa kärnvapnet. Istället hävdar Trump att han enbart tänker på en sak - att Iran inte får utveckla eller behålla kärnvapen.

Read more »

Trump i samtal med Sydkoreas presidentUSA:s president Donald Trump har pratat i telefon med Sydkoreas president

Read more »

USA och Israelattack mot Iran, död av landetshögste ledardoms blockademedveten - nyheterna från 28/2-2026Trumps nya hot mot Iran: Klockan tickar. För Iran tickar klockan, och de bör sätta fart, SNABBT, annars kommer det inte att finnas något kvar av dem. TIDEN ÄR AVGÖRANDE! USA:s president Donald Trump säger att USA inte behöver kinesisk hjälp för att hantera konflikten med Iran, trots att Kinas president Xi Jinping enligt Trump erbjudit stöd under ett möte i Peking. – Han vill gärna hjälpa till. Om han vill det är det bra, men vi behöver inte hjälp

Read more »