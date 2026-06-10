US President Trump Threatens to Attack Iran, Escalates Tensions

US President Donald Trump has accused Iran of taking too long to negotiate a peace deal and threatens to attack the country. He also blames Iran for the attack on a US helicopter near the Strait of Hormuz.

Iran har tagit för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal, anser USA:s president Donald Trump och hotar att anfalla Iran. Presidenten tillägger i sitt inlägg att den iranska militären är 'ett totalt kaos' och att den blivit 'helt besegrad.

' Han följde några timmar senare upp inlägget med att på en pressträff i Vita huset säga att USA 'kommer att anfalla' Iran. Enligt Fox News har han till en av deras reportrar sagt att USA ska rikta in sig på iranska kraftverk och broar. Den iranska militären svarar Trump med ett uttalande om att man hittills 'har bevisat' att man kan svara på amerikanska hot och att man inte låter sig skrämmas, rapporterar Al Jazeera.

Efter gårdagskvällens attacker mot Iran kommer USA:s president Donald Trump med ett nytt utspel, den här gången på hans plattform. Där skriver han att Irans militär är 'en enda röra' och att USA till stor del har förstört den.

'De har tagit för lång tid på sig att förhandla fram ett avtal som hade varit bra för dem, nu kommer de få betala priset priset', skriver han. En brand har brutit ut i maskinrummet på ett tankfartyg utanför Omans kust nära Hormuzsundet, meddelar den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Fartyget uppges ha skickat ett nödanrop om att det träffats av en robot, vilket ska ha utlöst elden. Det rapporteras om att en person har dött och att två ur besättningen saknas.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställer upp för omval i höst, meddelar regeringspartiet Likud. Beskedet ges efter att USA:s president Donald Trump kommenterat Netanyahus framtid i en intervju med amerikanska ABC News. Enligt medierapporter har Trump ställt skarpare krav på Netanyahu och varnat att han 'snart kommer att stå ensam' i kriget i Mellanöstern. Irans revolutionsgarde medger att man avfyrat robotar mot Jordanien, men hävdar att målet var en amerikansk ledningscentral i Azraq, omkring tio mil öster om huvudstaden Amman.

Jordaniens betoning om att man inte hyser utländska militärbaser har tidigare använts av amerikanska och europeiska flyg att använda sig av den jordanska flygbasen Muwaffaq Salti i Azraq – bland annat vid insatser mot IS. USA:s militär uppger att man attackerat Iran som svar på den helikopterkrasch som president Donald Trump hävdar att Teheran låg bakom. Det skriver Reuters. Redan tidigare under dagen varnade Trump på Truth Social för att han skulle slå tillbaka mot Iran.

Han hävdar att landet låg bakom att en attackhelikopter kraschade nära Hormuzsundet på måndagen





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran US President Trump Iranian Military Hezbollah Hamas Israel Hormuzsundet Tank Ship Attack Helicopter Robot Fire Evacuation Attack On US Helicopter Iranian Missile Attack On Israel Iranian Threat To US Iranian Threat To Israel Iranian Threat To US Military Iranian Threat To Israel Military Iranian Threat To US-Israel Relations Iranian Threat To Israel-US Relations Iranian Threat To US-Israel-Iran Relations Iranian Threat To Israel-US-Iran Relations Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel Relati Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel Relati Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To US-Israel-Iran-Israel-Israel Iranian Threat To Israel-US-Iran-Israel-Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Iran har skjutit ned amerikansk helikopter – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump lovar svar: Iran sköt ner attackhelikopterIran har skjutit ned en amerikansk attackhelikopter som patrullerade över Hormuzsundet, uppger president Donald Trump.

Read more »

USA attackerar Iran efter helikopterincident; Iran svarar med drönare mot BahrainbasI en eskalerande konflikt genomför USA militära attacker mot Iran efter att en amerikansk helikopter skjutits ner. Iran svarar med att rikta drönare mot en amerikansk bas i Bahrain. Händelseförloppet och de absoluta dragen analyseras.

Read more »

Iran: Ompröva förhandlingarna med USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »