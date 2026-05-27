USA attackerar fartyg för narkotikasmuggling och NASA presenterar nya robotfarkoster

USA har attackerat ett fartyg som anklagas för narkotikasmuggling på Stilla havet. Militärkommandot Southcom uppger att underrättelsetjänsten bekräftat att fartyget passerade längs kända rutter för narkotikahandel i östra Stilla havet och var engagerat i narkotikahandel.

I ett annat fall har manliga poliser i Thailand utklädda sig till en kvinnlig dansgrupp för att komma nära en misstänkt drogbrottsling. När mannen identifierats hoppade en polis ur sin dräkt och brottade ner honom med hjälp av kollegor. Den misstänkte langaren greps med över 50 metamfetaminpiller och omkring 200 plastpåsar som enligt polisen användes för att förvara och sälja droger.

NASA har presenterat nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar som ska skickas till månen som en del av USA:s plan att bygga en permanent månbas. USA:s mål är att åter sätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Irans rekordlånga nedstängning av internet är över efter 88 dagar utan tillgång till nätet. Internetåtkomsten på tisdagseftermiddagen återvända i landet.

Internetavstängningen i Iran började under protesterna i januari och förvärrades efter attacker från USA och Israel. I ett annat fall har polis och räddningstjänst larmats till ett fritidshus i Hedemora, Dalarna, som fattat eld. Ägarna befann sig inte i byggnaden när branden uppstod. Polisen utreder ärendet som mordbrand.

Det finns inga misstänkta eller gripna.





Han är hjärnan bakom Irans hårda linjeHålla Hormuzsundet stängt, attackera grannländer runt Persiska viken och stå emot de amerikanska kraven på att ge upp urananrikningen. Efter nästan tre månaders krig förblir Irans förhandlingslinje stenhård, och är enligt experter signerad Ahmad Vahidi, chefen för det mäktiga Revolutionsgardet.

Iran-USA-konflikt: Irans högsta ledare och Israels premiärministerIrans högsta ledare Mojtaba Khamenei säger att gulfländerna inte längre kommer fungera som skydd för USA:s baser samt att landet inte längre har en "fristad" i regionen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har uppgett att militären ska "accelerera sina insatser" i Libanon med målet att "krossa" Hizbollah. Amerikanska styrkor har genomfört attacker i södra Iran. Samtalen mellan USA och Iran handlar bland annat om plan för att öppna Hormuzsundet igen. Israels högerextreme säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir anser att Israel bör ockupera ett område i Libanon. Utrikesministrarna från åtta länder har fördömt Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir.

Irans internet har öppnat igen – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Blandade nyheter: Polisutklädnad i Thailand, NASA:s månplaner, Irans internet åter, brand i HedemoraFem manliga poliser och en kvinnlig kollega klädde ut sig till en dansgrupp för att gripa en misstänkt langare i Thailand. Nasa presenterade nya robotar för månbas. Irans 88 dagar långa internetstängning är över. En brand i Hedemora utreds som mordbrand.

