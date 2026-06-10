USA attackerar Iran efter helikopterincident; Iran svarar med drönare mot Bahrainbas

I en eskalerande konflikt genomför USA militära attacker mot Iran efter att en amerikansk helikopter skjutits ner. Iran svarar med att rikta drönare mot en amerikansk bas i Bahrain. Händelseförloppet och de absoluta dragen analyseras.

Sent på tisdagen, svensk tid, meddelade USA :s militärkommando Centcom att landet genomfört militära attacker mot Iran på direkt order från den amerikanske presidenten Donald Trump .

Uttalandet följde några timmar efter att Trump påstått att Iran hade skjutit ner en amerikansk attackhelikopter av typen Apache under natten. Presidenten menade att attacken mot Iran var ett kraftfullt och proportionerligt svar på detta. Under natten rapporterade iranska regimtrogna medier om explosioner och skott på flera platser vid landets kust i närheten av strategiska vattenvägar som Hormuzsundet, inklusive ön Qeshm.

Iranianska Revolutionsgardet uppgav senare att de hade riktade drönare mot en amerikansk militärbas i Bahrain som ett gensvar på de amerikanska attackerna. USA beskriver sina anfall som ett proportionerligt svar på oberättigad iransk aggression, medan Iran hävdar att angreppen baserats på falska förevändningar och att en mast för telekommunikation skadades. Flyglarm utlöstes i Bahrain efter den iranska drönarvågen, och invånare uppmanades att sök skydd. Kring klockan 03:00 svensk tid meddelade USA att deras attackmissilvatten mot Iran var slutförda.

Målen inkluderade radar- och luftförsvarsanläggningar. Enligt Trumps redogörelse inträffade nedskjutningen av den amerikanska helikoptern under en rutinmässig patrullering mot tisdagen, och besättningen-undvek-skador





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