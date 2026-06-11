USA attackerar Iran igen

USA kommer att genomföra ytterligare en attack mot Iran i kväll, skriver Donald Trump på Truth Social. Han hotar också med att ta kontroll över Irans olja. Amerikanska attacker under onsdagen kan ha förstört en dricksvattenanläggning vid Irans södra kust, enligt en analys av satellitbilder och videofilmer som New York Times har gjort.

USA kommer att genomföra ytterligare en attack mot Iran i kväll, skriver Donald Trump på Truth Social. Han hotar också med att ta kontroll över Iran s olja.

"Någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att inta Khargön och andra oljeinfrastrukturpunkter och ta total kontroll över deras olje- och gasmarknader, ungefär som vi har gjort med Venezuela", skriver Trump. Amerikanska attacker under onsdagen kan ha förstört en dricksvattenanläggning vid Irans södra kust, enligt en analys av satellitbilder och videofilmer som New York Times har gjort. Iran påstår att Hormuzsundet har stängts för trafik som svar på nattens amerikanska attacker mot landet.

Revolutionsgardet uppger att alla fartyg som försöker passera kommer att angripas och att två fartyg redan attackerats. Smällar ska ha hörts i de iranska städerna Sirik, Kishön, Minab och Bandar Abbas, uppger statliga myndigheter. USA:s militärkommando skriver på X att ytterligare ett självförsvarsanfall har inletts. USA kommer bomba Iran i natt, säger landets försvarsminister Pete Hegseth enligt Sky News.

Även Donald Trump har uttryckt sig liknande tidigare under dagen, och sagt att Iran kommer få "betala priset" och att Iran kommer attackeras – eftersom de dröjt för länge med ett fredsavtal





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