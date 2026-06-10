USA attackerar Iran, Netanyahu ställer upp för omval, Hamas misshandlar palestinier

En oljetanker lastad med två miljoner fat råolja har passerat Hormuzsundet och är på väg mot Europa. USA:s president Donald Trump säger att USA ska slå till mot Iran mycket hårt om inget fredsavtal sluts med Iran. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställer upp för omval i höst, meddelar regeringspartiet Likud. Polisen och militanta grupper som tillhör terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel.

En oljetanker lastad med två miljoner fat råolja har satt kurs mot Europa efter att ha passerat Hormuzsundet. Det är första gången sedan i mars som en tanker lämnar sundet med Europa som destination, rapporterar.

USA:s president Donald Trump säger att USA ska slå till mot Iran mycket hårt om inget fredsavtal sluts med Iran. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställer upp för omval i höst, meddelar regeringspartiet Likud. USA har attackerat mål i Iran efter att en amerikansk helikopter nedskjutits i Hormuzsundet. Polisen och militanta grupper som tillhör terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel





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