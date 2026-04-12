USA avbryter förhandlingar med Iran i Islamabad

USA:s delegation lämnar Pakistan efter misslyckade samtal. President Trump kommenterar situationen. Iran och USA har inte nått en överenskommelse i Islamabad.

USA :s vicepresident, Viance, meddelade att de amerikanska förhandlingar na med Iran i Islamabad har avslutats utan resultat. Den amerikanska delegationen, ledd av Viance, särskilda sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner, lämnar nu Pakistan och återvänder till USA . Viance, under en presskonferens, betonade att han inte avser att förhandla offentligt och avstod från att specificera de exakta amerikanska krav som förhindrade en överenskommelse.

Han underströk dock att USA kräver ett ”tydligt åtagande” från Iran, ett löfte om att landet inte kommer att sträva efter att utveckla kärnvapen eller skaffa de resurser som krävs för att uppnå detta. Vid sena lördagskvällen, svensk tid, då förhandlingarna fortfarande pågick, kommenterade president Trump situationen. Trump uttryckte en viss optimism, men antydde samtidigt att resultatet var oviktigt ur amerikansk synvinkel. Han menade att USA redan ”fullständigt besegrat landet” och att man nu skulle avvakta och se vad som hände. Presidenten tillade också att den amerikanska flottan nu arbetar med att röja minor i Hormuzsundet. Den iranska nyhetsbyrån Tasnim rapporterade under tiden om ett 15 timmar långt maratonsamtal under den första dagen av förhandlingarna i Islamabad, och angav att förhandlingarna hade pausats för natten och skulle återupptas under söndagen. Denna information står i kontrast till Viances uttalande om att förhandlingarna avslutats. \Denna utveckling följer på en period av ökade spänningar mellan USA och Iran. Förhandlingarna i Islamabad syftade till att lösa de kvarstående tvister som uppstått i samband med Irans kärnprogram och USA:s sanktioner. USA:s krav på ett tydligt åtagande från Iran om att avstå från kärnvapenprogrammet är centralt i de pågående diskussionerna. Den amerikanska delegationens avfärd från Islamabad tyder på en brist på enighet i grundläggande frågor. President Trumps kommentarer, där han antydde att utfallet av förhandlingarna var mindre viktigt, tyder på en pragmatisk inställning till situationen. Denna inställning kan vara ett uttryck för en större amerikansk strategi, där militära och ekonomiska medel används för att utöva påtryckningar på Iran. Rapporter om den amerikanska flottans arbete med att röja minor i Hormuzsundet tyder också på att USA:s militära närvaro i regionen upprätthålls och att man är beredd att vidta åtgärder för att skydda sina intressen. Spänningarna i regionen är höga och risken för ytterligare eskalering är reell. Denna situation kräver en noggrann övervakning och en fortsatt diplomatisk insats för att undvika en större konflikt. \Den iranska regeringens officiella hållning, enligt rapporter från iranska medier, tyder på en vilja att fortsätta förhandlingarna. Detta står i kontrast till USA:s till synes mer avvaktande attityd. De iranska rapporterna om ett 15-timmarssamtal och planerade återupptagande av förhandlingarna signalerar en potential för fortsatta diplomatiska försök. Denna skillnad i perspektiv kan bero på olika strategier och mål från de båda ländernas sida. USA kan vara mer intresserat av att utöva påtryckningar genom sanktioner och militära medel, medan Iran kan vara mer benäget att fortsätta dialogen i hopp om att uppnå en överenskommelse. Det är viktigt att notera att situationen är komplex och att det finns många faktorer som kan påverka resultatet av de pågående tvister. Återkomsten av den amerikanska delegationen till USA innebär inte nödvändigtvis att dörren till förhandlingar är helt stängd. Diplomatiska kanaler kan fortfarande vara öppna, och en framtida uppgörelse kan fortfarande vara möjlig, även om de omedelbara förhandlingarna i Islamabad inte gav något resultat





USA Iran Förhandlingar Islamabad Trump Kärnvapen Hormuzsundet Sanktioner

