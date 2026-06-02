USA beskjuter tanker på väg till Iran - Hormuzsundet fortsatt stängt

Den amerikanska militären har beskjutit en tanker på väg till Irans oljehamn Kharg. Samtidigt förblir Hormuzsundet stängt, vilket driver upp oljepriserna. Iran är enligt USA redo att diskutera sitt kärnenergiprogram.

Den amerikanska militären har beskjutit en tanker på väg mot den iranska ön Kharg, uppger militärkommandot Centcom på X. Den Botswana-flaggade tankern ska ha gjorts sjöoduglig efter att ha ignorerat varningar och under en 24-timmarsperiod inte ha lytt order.

Ett stridsflygplan besköt enligt Centcom tankern och träffade maskinrummet vilket gjorde att den inte kan fortsätta mot Iran. Händelsen är den senaste i en rad incidenter som ökar spänningarna i regionen. Samtidigt som attacken ägde rum pågick diplomatiska ansträngningar för att minska konflikten, men USA:s agerande visar att man är fast besluten att upprätthålla sina sanktioner mot Iran. Tankern var på väg till Kharg, som är en av Irans viktigaste oljehamnar och en central nod för landets oljeexport.

Attacken har fördömts av Iran som en olaglig handling och man varnar för att den kan få allvarliga konsekvenser för sjöfarten i Persiska viken. Hormuzsundet, där en femtedel av världens olja vanligtvis passerar, har i stort sett varit stängt sedan USA och Israel attackerade Iran den 28 februari. Detta har lett till höjda oljepriser globalt och en oro för hur världsekonomin kommer att påverkas om sundet förblir stängt en längre period.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har meddelat att USA:s förhandlingsgrupp inte har erbjudit Iran sanktionslättnader för att öppna sundet igen. Eventuella lättnader kommer att vara kopplade till Teherans kärnenergiprogram, enligt Rubio. Han tillägger att förhandlingar om det omtalade programmet skulle kunna ta månader. Iran har å sin sida gått med på att diskutera delar av landets kärnenergiprogram som man tidigare inte varit villig att ta upp, men Rubio påpekar att detta inte är en garanti för ett slutgiltigt avtal.

Vita huset har upprepade gånger sagt att ett mål med kriget i Iran är att landet inte ska kunna utveckla kärnvapen, medan Iran hävdar att deras program endast är fredligt. Samtidigt pågår stridigheter mellan Israel och Libanon. Israeliska och libanesiska representanter möts för samtal i Washington DC, men samtidigt utför Israel nya attacker i södra Libanon och libanesiska Hizbollah har avfyrat raketer. Attackerna har pågått trots att USA:s president Donald Trump en dag tidigare sagt att stridigheterna skulle upphöra.

Israel har dödat minst fyra personer i nya attacker, däribland två syriska jordbrukare. Libanons reguljära militär uppger att två soldater skadats i en israelisk drönarattack. I ett privat telefonsamtal ska Trump ha sagt till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu: Du är helt jävla galen, med anledning av Israels fortsatta framryckningar i Libanon. Situationen är spänd och det finns risk för att konflikten eskalerar ytterligare.

USA:s försök att media mellan parterna har hittills inte gett några konkreta resultat. Den humanitära situationen i södra Libanon förvärras, med många civila som tvingas fly sina hem. Samtidigt fortsätter spänningarna kring Irans kärnprogram och Hormuzsundet att påverka den globala ekonomin. Världssamfundet följer utvecklingen med oro och uppmanar till återhållsamhet från alla inblandade parter





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