USA-börserna backade – blandade reaktioner på bolagsrapporter

Amerikanska aktiemarknader uppvisade en nedgång under torsdagen, med S&P 500, Dow Jones och Nasdaq Composite i rött. Bolagsrapporter från bland annat ServiceNow, IBM, Tesla och Adobe påverkade kursutvecklingen kraftigt.

Aktiemarknaderna i USA uppvisade en bred nedgång under torsdagen, med samtliga tre stora index – S&P 500 , Dow Jones och Nasdaq Composite – i rött.

S&P 500 backade 0,6 procent till 7.094 poäng strax före klockan 19.30, medan Dow Jones industriindex sjönk 0,8 procent och landade på 49.102. Det tekniktunga Nasdaq Composite-indexet drabbades hårdast och föll med 1,1 procent till 24.379. Nedgången speglades i flera enskilda bolag, men också i starka rörelser uppåt för vissa aktier, vilket indikerar en komplex marknadssituation präglad av varierande rapporter och framtidsutsikter. Flera stora bolag rapporterade sina kvartalsresultat under dagen, vilket resulterade i betydande kursrörelser.

ServiceNow rapporterade ett resultat per aktie och en försäljning som var något under analytikernas förväntningar, vilket ledde till en nedgång på 5,5 procent för aktien. IBM backade 2,1 procent trots ett resultat per aktie som överträffade förväntningarna, då försäljningen var något lägre än beräknat. Å andra sidan sjönk Adobe över 12 procent efter att ha presenterat Heidi O'Neill som ny vd, med tillträde i september.

O'Neill kommer från ledande positioner inom Nike, Levi Strauss och Spotify, men marknaden reagerade negativt på beskedet. Palo Alto Networks backade 3,9 procent efter att ha rapporterat resultat efter stängning på onsdagen. Initialt steg aktien i efterhandeln, men vände nedåt efter att bolaget flaggat för en höjd investeringsprognos för innevarande år. Tesla uppvisade en starkare utveckling och rusade nära 19 procent efter en prognos för innevarande kvartal som överträffade förväntningarna.

Både försäljning och resultat för det första kvartalet slog analytikernas bedömningar. United Airlines steg 1,7 procent efter att ha presenterat siffror för första kvartalet som var bättre än väntat, men sänkte samtidigt sin prognos för helårsresultatet på grund av stigande bränslekostnader. Hertz Global steg med över 22 procent efter att ha höjt sin intäktsprognos för helåret, vilket motiverades av ökad efterfrågan.

Advanced Micro Devices (AMD) steg 9,5 procent efter att ha överträffat förväntningarna både vad gäller intäkter och justerat resultat per aktie, men upprepade samtidigt sina helårsprognoser. Reaktionen på AMD:s rapport var blandad, med vissa analytiker som upprepade sina köprekommendationer och andra som var mer avvaktande. UBS menade att helårsprognosen inte dämpar långsiktiga AI-relaterade risker för mjukvaruverksamheten, medan Morgan Stanley ansåg att kvartalsrapporten inte i nämnvärt förändrar bilden av bolaget.

Splunk noterades ned över 18 procent efter onsdagens delårsrapport, som inte lyckades stärka förtroendet för bolaget, som på senare tid präglats av oro för AI-relaterade störningar. Utöver bolagsrapporter fanns det även andra händelser som påverkade marknaden. Beskedet att Trumps tillförordnade justitieminister undertecknat ett beslut om att omklassificera delstatslicensierad medicinsk marijuana som en mindre farlig drog fick cannabisbolaget Canopy Growth att tillfälligt rusa med omkring 11 procent i den tidiga torsdagshandeln.

Denna uppgång raderades dock snabbt och aktien var senare ned 9,8 procent, vilket tyder på en försiktig marknadsreaktion och en osäkerhet kring den framtida regleringen av cannabisindustrin. Den övergripande bilden är att marknaden är känslig för både makroekonomiska faktorer och bolagsspecifika nyheter. Den fortsatta utvecklingen kommer sannolikt att bero på hur inflationen utvecklas, hur centralbankerna agerar och hur företagen lyckas navigera i en osäker global miljö.

Den blandade rapporteringen från olika sektorer indikerar att det inte finns någon tydlig trend, utan att investerare noggrant måste analysera varje bolags specifika situation innan de fattar beslut. Den ökade volatiliteten på marknaden understryker vikten av en långsiktig investeringsstrategi och en diversifierad portfölj





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aktier USA Börsen Rapporter S&P 500 Dow Jones Nasdaq Tesla IBM Servicenow Adobe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grön öppning i New York – Adobe stiger efternytt återköpsprogramDe amerikanska börserna inledde onsdagen på grönt territorium sedan USA:s president Donald Trump förlängt förlängt vapenvilan med Iran.

Read more »

Grön öppning i New York – Adobe stiger efter nytt återköpsprogramDe amerikanska börserna inledde onsdagen på grönt territorium sedan USA:s president Donald Trump förlängt vapenvilan med Iran.

Read more »

Beslagen av knarksvampar ökade med 500 procentBeslagen av narkotisk svamp har skjutit i höjden – från 61 fall under 2024 till 386 året därpå. Enligt Tullverket uppger många beställare att de köpt svampen på nätet för att självmedicinera mot bland annat depression och trott att den varit laglig.

Read more »

Rapportmiss från amerikanska försvarsjättenDen amerikanska försvarskoncernen Lockheed Martin, som bland annat utvecklar stridsflygplanet F-35, redovisar ett resultat per aktie om 6,44 dollar för det första kvartalet 2026.

Read more »

USA: Har bordat Irankopplad oljetanker – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Israel: Väntar på grönt ljus från USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »