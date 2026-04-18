USA förlänger undantag för rysk olja – Förvirring kring Israel/Libanon – Svenska nyheter

USA förlänger tillfälligt undantag för försäljning av rysk olja till havs, medan en flicka hittas efter försvinnande i Lund. Förvirring uppstår kring Trumps påståenden om vapenvila mellan Israel och Libanon. Iran förnekar avtal om uranöverlämning. Trafikolycka på E6 och oväntade fynd på tåg i Tyskland rapporteras.

USA har förlängt ett tillfälligt undantag från sanktionerna som tillåter Ryssland att sälja råolja som redan befinner sig till havs till andra länder. Lättnaden, som ursprungligen skulle löpa ut den 11 april, har nu förlängts till den 16 maj. Beskedet kommer oväntat, bara dagar efter att USA:s finansminister Scott Bessent uttalat att undantaget inte skulle förlängas. Denna utveckling har skapat osäkerhet på energimarknaderna och ifrågasätter USA:s nuvarande strategi gentemot Ryssland.

I en separat händelse, i Sverige, försvann en flicka under tio år i Lund på fredagen. Hon sågs senast på en innergård i ett flerfamiljshus i norra delen av staden. Föräldrarna larmade polisen vid 21-tiden och omfattande sökinsatser har inletts. Polisen betonar att inget brott misstänks i nuläget och att man tror att flickan kan ha gått vilse. Allmänheten uppmanas att inte delta i sökandet för att inte störa polisens hundar, men att omedelbart kontakta 112 vid eventuella observationer eller upplysningar. Lyckligtvis hittades flickan vid god vigör strax före klockan 23 av hundförare. På den internationella arenan har tidigare påståenden om en tio dagar lång vapenvila mellan Israel och Libanon, enligt Donald Trump, blivit föremål för förvirring. Trump meddelade på sin plattform Truth Social att Israel hade förbjudits av USA att bomba Libanon, ett uttalande som enligt källor till Axios kom som en chock för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu ska personligen ha blivit förbluffad och oroad, och fick först kännedom om uttalandet via medierna. I ett annat fall i Sverige, i Kristianstad, inträffade en incident där en kvinna blev biten av en lös hund på en innergård under fredagskvällen. Ett barn ramlade och skadade sig i samband med händelsen. Både kvinnan och barnet transporterades till sjukhus för kontroll. Polisen kommer att upprätta en anmälan gällande lagen om tillsyn över hundar och katter. Iran har bestämt bestridit Donald Trumps påståenden om att landet gått med på att lämna över sitt anrikade uran till USA. En talesperson för Irans utrikesdepartement förklarade i statlig tv att detta aldrig varit ett alternativ. Trump hade tidigare hävdat att Iran skulle gå med på att lämna över sitt lager av anrikat uran och stoppa sitt kärnteknikprogram. Samtidigt uppges USA överväga att skicka vicepresident JD Vance till Pakistan för nya förhandlingar med Iran, trots att tidigare samtal brutit samman. Denna möjlighet till ett nytt försök sker efter Trumps påstående om att Hormuzsundet har öppnats igen. Trafiken på E6:an vid Fyllinge påverkades under eftermiddagen av en trafikolycka där flera personbilar var inblandade. Enligt polisen krockade bilarna vid ett stillastående fordon, och fem personer berördes. Inga allvarligare skador rapporterades inledningsvis, och trafiken har nu återupptagits efter en tillfällig avstängning i södergående fil. I en bisarr händelse i Tyskland hittade en lokförare på torsdagen en låda med 20 fågelspindlar på ett tåg i Baden-Württemberg. Lådan var märkt med texten "spindlar och skorpioner", och ägdes av en 31-årig kvinna som uppges ha glömt den. Iran har meddelat att Hormuzsundet nu är helt öppet för kommersiell trafik, vilket har lett till positiva reaktioner på börsen och en nedgång i oljepriset. Även Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi har bekräftat att sundet är öppet. Detta ses som en positiv signal för den globala handeln





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanktioner Rysk Olja Försvinnanden Internationella Relationer Trafikolyckor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bagare anklagad för att ha stulit 35 miljoner från Svenska kyrkan i New YorkEn före detta förtroendevald inom Svenska kyrkan i New York, som även arbetade som bagare, misstänks för att ha förskingrat cirka 35 miljoner kronor från kyrkans donationer. Mannen har häktats och åtalats för förskingring och urkundsförfalskning. Åklagaren betonar vikten av att givares pengar används för kyrkans syften.

Read more »

Svenska folket skaffar för få barnDet finns ingen bra orsak till att svenska folket inte vill skaffa fler barn – en internationell trend. Börja med att hjälpa dem som faktiskt vill ha barn.

Read more »

Patriot kan bli dubbelt så många i svenska luftvärnetFörsvarsmakten vill dubbla antalet luftvärnsbataljoner till 2035. Det kan öppna för köp av fler amerikanska Patriotsystem.

Read more »

– Inget alzheimerläkemedel till svenska patienterSveriges regioner avråds från att använda alzheimerläkemedlet Leqembi. Det efter ett beslut från ett expertråd.

Read more »

Bioarctic efter svenska nobben: ”Förödande för patienter”Sveriges regioner avråds från att använda Bioarctics alzheimersläkemedel Leqembi, enligt beslut från ett expertråd som inte anser att det höga priset är motiverat.

Read more »

Svenska spel hyllas med nomineringar och priserFlera svenska spelproduktioner har uppmärksammats med nomineringar och vinster i prestigefyllda kategorier. Indiana Jones and the Great Circle ledde med sex nomineringar, medan Split Fiction, Battlefield 6 och Helldivers 2 också stod för starka prestationer. Helldivers 2 vann dessutom priset för Årets Multiplayer, vilket markerar en andra raka svensk seger i kategorin.

Read more »