USA förlänger undantag för rysk olja trots tidigare besked, Belarus varnas för inblandning

USA har valt att förlänga ett tillfälligt stopp för sanktioner mot Ryssland, vilket tillåter försäljning av rysk olja som redan är på havet. Detta sker trots tidigare uttalanden från finansministern om att undantaget inte skulle förlängas. Samtidigt varnar Ukrainas president Zelenskyj för att Belarus kan dras in i kriget ytterligare. Nya barn har återförts från ockuperade områden i Ukraina.

USA fortsätter att tillämpa ett tillfälligt stopp för sanktioner, vilket innebär att rysk olja som redan befinner sig till sjöss får säljas till andra länder. Denna tillfälliga lättnad av ekonomiska sanktioner mot Ryssland, som ursprungligen skulle löpa ut den 11 april, har nu förlängts till den 16 maj. Beskedet kommer oväntat, endast ett par dagar efter att USA :s finansminister Scott Bessent uttryckt att undantaget inte skulle förlängas.

Denna utveckling har skapat osäkerhet kring USA:s strategi gällande sanktionerna mot Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttryckt en allvarlig oro över möjligheten att Belarus återigen dras djupare in i kriget på Rysslands sida. Enligt underrättelseuppgifter som presenterats av Zelenskyj pågår det förberedelser i Belarus vid gränsen mot Ukraina. Det rapporteras om vägbyggen och upprättande av artilleriställningar i gränsområdet. Presidenten menar att Ryssland troligen kommer att försöka dra in Belarus ytterligare i kriget. Parallellt har Vita huset beslutat att förlänga förbudet för Rysslandskopplade fartyg att anlöpa amerikanska hamnar eller vistas i amerikanska farvatten. Detta förbud, som infördes i april 2022 efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, motiveras med att Ryska federationens agerande fortfarande utgör ett nationellt undantagstillstånd som hotar USA:s internationella relationer. Denna förlängning av förbudet understryker den pågående spänningen mellan USA och Ryssland. Ytterligare sex barn och en numera vuxen man har framgångsrikt förts tillbaka från Ryssland till Ukraina. Dessa barn, som fördes bort från ockuperade områden i Ukraina, består av sex pojkar och en flicka i åldrarna 3 till 17 år. Återförandet har skett inom ramen för det statliga projektet Bring Kids Back UA. Enligt uppgifter lever omkring 1,6 miljoner ukrainska barn under rysk kontroll i ockuperade delar av Ukraina, och närmare 20 600 barn har bekräftats bortförda av Ryssland. Hittills har endast 2 100 av dessa barn kunnat återföras. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko har beskrivit sina möten i Washington, däribland med USA:s finansminister Scott Bessent, som mycket positiva och stödjande. Hennes besök syftade till att betona vikten av att bibehålla och skärpa sanktionerna mot Ryssland. Svyrydenko har uttryckt en känsla av förändring och ökat stöd under sitt besök och har även framhållit Ukrainas krav på säkerhetsgarantier i framtida fredsförhandlingar. Under natten till torsdagen genomförde Ukrainas drönarstyrkor attacker på flera platser i Ryssland, inklusive en bas för långdistansrobotar och två oljedepåer. Premiärminister Ulf Kristersson har haft ett första samtal med den tillträdande ungerske premiärministern Péter Magyar. De diskuterade bland annat Ungerns acceptans av valresultatet och frågan om ett lån till Ukraina på 90 miljarder euro som Viktor Orbán tidigare motsatt sig. Kristersson uttrycker optimism gällande Ungerns signaler i frågan och ser ett snabbt löst lån som en stor framgång för Europa och Ukraina samt ett bakslag för Ryssland. En rysktillsatt domstol i östra Ukraina har dömt en polsk man till 13 års fängelse för att ha kämpat för Ukraina. Mannen, som tillfångatogs i november 2024, åtalades som ”legosoldat”. Ukrainas försvarsmakt meddelar också att de genomfört attacker på den annekterade Krimhalvön och planerar att lansera nya drönarenheter med kombinerade infanteri- och obemannade enheter. Norge och Ukraina har ingått ett avtal om fördjupat samarbete inom drönarproduktion, och Storbritannien planerar att skicka ytterligare 120 drönare





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanktioner Rysk Olja Belarus Ukraina USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »