USA försenar vicepresidentens resa till Schweiz efter överenskommelse med Iran

Vicepresident JD Vance har skjutit upp en planerad resa till Schweiz där han skulle diskutera nästa steg i förhandlingarna med Iran. Vita huset förklarar att logistiken är komplex och oförutsägbar. Samtidigt har USA lyft blockaden mot iranska hamnar kring Hormuzsundet efter ett samförståndsavtal.

USA :s vicepresident JD Vance har skjutit upp sin planerade resa till Schweiz , där han ursprungligen skulle ha diskuterat de fortsatta förhandlingarna mellan USA och Iran .

Enligt ett uttalande från Vita huset natten till midsommarafton är den logistiska planeringen kring dessa förhandlingar aldrig enkel eller förutsägbar, och Vance kommer därför inte att resa som planerat. Beskedet kommer kort efter att Vance själv meddelat under torsdagen att USA kommer att häva sin blockad mot iranska hamnar i området kring Hormuzsundet, efter att parterna enats om ett samförståndsavtal.

De två länderna planerar nu att hålla uppföljande förhandlingar i Schweiz, men vicepresidentens närvaro är osäker på grund av de logistiska utmaningarna. Samförståndsavtalet, som undertecknades tidigare i veckan, innebär att Iran öppnar för trafiken genom Hormuzsundet igen, medan USA tillfälligt häver sina sanktioner mot iranska hamnar. Enligt amerikanska uppgifter har redan 12,5 miljoner fat olja passerat genom sundet sedan avtalet trädde i kraft.

Experter menar dock att en fullständig återgång till normala sjöfartsmönster kan ta veckor eller månader på grund av den stora mängden fastlåsta fartyg, behov av besättningsbyten och eventuell minering. Trumpadministrationen beredelser sig att informera kongressen om avtalet med Iran, enligt vicepresident Vance. Han framhöll att administrationen förmodligen kan häva sanktioner utan kongressens godkännande, men att Iran inte kommer att få några ekonomiska fördelar så länge landet inte ändrar sitt beteende.

President Trump har dessutom hotat med militär aktion om Iran inte följer avtalen, och försvarsminister Pete Hegseth upprepade att USA är redo att återuppta militär verksamhet i regionen om avtalet bryts. Samtidigt visar sig det interna perspektivet i Iran på avtalet vara Splittrat. Irans högste ledare ayatollah Mojtaba Khamenei förklarade att han ursprungligen hade en annan uppfattning om avtalet än andra höga tjänstemän i landet.

Han gav dock sitt tillstånd efter att presidenten och andra övertygat honom om att de ansvarar för att skydda Irans nationella rättigheter. Dessutom har landsändebud Steve Witkoff uppgett att Iran accepterar inspektioner av sina kärnanläggningar, vilket kan vara en viktig del av framtida förhandlingar. Internationellt har Israels militär publicerat en ny karta som visar en säkerhetszon i södra Libanon, ungefär en mil in på libanesisk mark, trotts att Libanon är en del av överenskommelsen mellan USA och Iran.

Detta kan skapa ytterligare spänningar i regionen. Inom USA har kritik också motörats från republikanska senatorer som Bill Cassidy och Ted Cruz, som kallar avtalet för ett stort utrikespolitiskt misslyckande och varnar för att ge ekonomiska eftergångar till Iran. Sammanfattningsvis visar situationen en komplex förhandlingsprocess mellan USA och Iran med många involved parter. Samförståndsavtalet har börjat genomföras, men både logistiska hinder och politisk kritik inom USA och interna meningsskiljaktigheter i Iran kan underlätta en stabil lösning.

De fortsatta förhandlingarna i Schweiz, som nu kan äga rum utan Vance, kommer att avgöra om avtalet kan utvecklas till en mer permanent överenskommelse





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