USA genomför begränsade attacker mot iranska drönare vid Hormuzsundet

USA har utfört riktade attacker mot iranska drönare och en bas vid Hormuzsundet, enligt amerikanska källor. Attackerna beskrivs som defensiva och ett svar på hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart. Iran fördömer attackerna som ett brott mot vapenvilan.

Under natten genomförde USA riktade attacker mot ett militärt mål i Iran som enligt amerikanska källor utgjorde ett hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart i regionen.

Attackerna var begränsade och syftade till att neutralisera drönare som ansågs vara en direkt fara. Enligt två amerikanska källor som talat med Associated Press sköt amerikanska styrkor ned fyra iranska drönare och attackerade en bas varifrån en femte drönare var på väg att avfyras. Den iranska nyhetsbyrån Fars, som är lojal mot regimen, rapporterade tidigare att explosioner hörts öster om hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet.

Enligt en källa var attackerna defensiva eftersom drönarna utgjorde ett hot, och de var begränsade till att endast eliminera dessa hot utan att inleda mer omfattande attacker mot Iran. Källan uppger också att de nedskjutna drönarna tillhörde det iranska revolutionsgardet och att de varken träffade civila eller militära mål. Tidigare i veckan genomförde USA attacker mot Iran som från amerikanskt håll beskrevs som självförsvar, medan Iran kallade dem för ett brott mot vapenvilan.

Den senaste tidens händelser markerar en eskalering av spänningarna mellan USA och Iran, där Hormuzsundet är en strategiskt viktig knutpunkt för global oljetransport. Varje militär aktion i detta område riskerar att få stora konsekvenser för världsekonomin och stabiliteten i Mellanöstern. Analytiker pekar på att de begränsade attackerna sannolikt är ett sätt för USA att markera sin närvaro och avskräcka Iran från framtida provokationer, utan att utlösa en fullskalig konflikt.

Samtidigt har Iran tidigare hotat att blockera sundet om landet känner sig trängt, vilket skulle leda till kraftiga oljeprishöjningar. USA:s försvarsdepartement har i ett uttalande betonat att attackerna var proportionerliga och nödvändiga för att skydda amerikansk personal och handelsfartyg. Man understryker att man inte söker en militär konfrontation med Iran, men att man kommer att fortsätta försvara sina intressen. Iran å sin sida har fördömt attackerna som en kränkning av landets suveränitet och har varnat för vedergällning.

Den iranska regeringen har kallat till ett krismöte med nationella säkerhetsrådet för att diskutera svarsåtgärder. Internationella organisationer som FN har uppmanat båda parter att visa återhållsamhet och inleda en dialog för att minska spänningarna. Situationen följs noggrant av omvärlden, och det råder oro för att en mindre incident kan utlösa en större konflikt i regionen. Sammanfattningsvis tyder de senaste attackerna på att USA fortsätter sin strategi med riktade insatser mot iranska militära tillgångar som upplevs som hotfulla.

Samtidigt är risken stor för en upptrappning, särskilt om Iran väljer att svara med egna militära aktioner. För närvarande verkar båda sidor försöka balansera mellan att visa styrka och undvika en öppen konflikt. Den geopolitiska situationen i Hormuzsundet förblir spänd, och världssamfundet håller andan i väntan på nästa drag





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Drönare Hormuzsundet Militär Konflikt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA menar självförsvar i nya attackerna i Hormuzsundet – Iran svarar med luftvärnsinsatserUSA försvarar militära insatser i Hormuzsundet som självförsvar mot iranska mål, medan Iran rapporterar explosioner och nedskjutna drönare i Bandar Abbas. Konflikten fortsätter under den rådande vapenvilan med både militära och politiska spänningar.

Read more »

Rubio: Hormuzsundet måste hållas öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

USA och Israel till attack mot Iran - Hormuzsundet en knäckfrågaUSA och Israel har gått till attack mot Iran, vilket har resulterat i motattacker från Irans sida. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga för ett fredsavtal mellan USA och Iran. Israel har utökat sina markoperationer i södra Libanon och intar nu 'strategiska positioner'. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att Hormuzsundet måste vara öppet.

Read more »

Världen väntar på fredsavtal mellan USA och Iran om HormuzsundetEfterattackerna mellan USA/Israel och Iran fortsätter. Nu finns rapporter om ett utkast för fredsavtal där öppenhet för sjötrafik i Hormuzsundet är centralt. Vita huset kommenterar valdigt, och Iran anger villkor för handel. Samtidigt dödades 31 i israeliska anfall i Libanon.

Read more »