President Trump och försvarsminister Hegset meddelar att USA kommer att anfalla iranska anläggningar. Samtidigt orsakar ett elfel störningar i Stockholms pendeltåg och Arlanda Express. Läs mer om de senaste händelserna.

USA kommer att anfalla flera viktiga anläggningar i Iran under de närmaste timmarna. Detta meddelade USA :s försvarsminister Pete Hegseth enligt Sky News. Liknande hot har dessutomframgått från president Donald Trump tidigare under dagen, då han uttryckte att Iran kommer att få "betala priset" och att ett anfall är oundvikligt på grund av Irons försenade förhandlingar om ett fredsavtal.

Samtidigt har våldsamma protester brutit ut i en annan del av världen som ett svar på en knivattack som ägde rum tidigare i veckan. På annat håll har ett SAS-flyg mellan Nice och Stockholm inställts på grund av att en besättningsmedlem inte bedömdes vara i skick att flyga. Enligt SAS orsakades inställningen av att personalen var "unfit to fly" vilket ledde till att en fullständig besättning saknades. -planen skulle ha avgått på onsdagseftermiddagen kl 16:00.

I Mellanöstern fortsätter spänningarna att eskalera. Iran har enligt USA tagit för lång tid på sig i fredsprocessen, något som Trump beskriver som en militär katastrof för Iran. På ett senare tillfälle under dagen specificerade Trump enligt Fox News att anfallet kommer att rikta sig mot iranska kraftverk och broar. Irans militär har svarat med att påstå att man har "bevisat" förmågan att bemöta amerikanska hot och att man inte skräms av dessa uttalanden.

Inom transportsektorn har också problem uppstått. Ett elfel mellan Solna och Sollentuna norr om Stockholm har orsakat omfattandestörningar i tågtrafiken, inklusive pendeltåg, Arlanda Express och fjärr- och regionaltåg norrut. Detta har lett till förseningar och inställda avgångar, och enligt Trafikverket finns ingen tidsram för när problemen kan lösa. På ekonominivå visade nyliga data att USA:s inflation stigit till 4,2 procent i maj, vilket var i linje med analytikernas förväntningar.

I samband med de pågående händelserna i Mellanöstern meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att han kommer att ställa upp för omval i höst. Detta meddelande kom efter att Trump i en intervju med ABC News hade varnat Netanyahu för att han riskerar att stå "ensam" i kriget i Mellanöstern. Trumps yttrande inkluderade att "kriget snart kommer att vinna" på något sätt.

Slutligen, i ett annat liggande fall från Norge, meddelade lagmannsretten i Oslo att Marius Borg Høiby, känd som Norges "bonusprins", kommer att fortsätta att hållas i häktet väntan på rättegången på måndag. Beslutningen kommer trots hans mors, Norges kronprinsessa Mette-Marit, allvarliga sjukdom i form av lungfibros





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