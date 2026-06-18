Vita huset ropar seger trots eftergifter till Iran, Israel bombar södra Libanon, indisk turist dör i Central Park-olycka och USA och Iran undertecknar formellt fredsavtal.

Vita huset hyllar avtalet som en historisk seger för trots att det innebär betydande politiska och ekonomiska eftergifter till Iran för att säkerställa återöppnandet av Hormuzsundet .

I ett inlägg på de sociala medierna påpekar en talesperson att före konflikten var sjötrafiken oavbruten, Iran var under hårt internationellt press samtidigt som tretton amerikanska soldater fortfarande var i livet. I dag är samma tretton amerikaner omkomna, familjer har drabbats av kraftigt höjda bränslepriser, sanktioner planeras att hävas och militära bombningar har upphört.

Kritiska röster från inom det republikanska partietollar också fram, där senator Ted Cruz från Texas uttrycker försiktighet och menar att tillgänglig information tyder på att presidenten har fattat beslut baserat på dåliga råd. Samtidigt fortsätter Israel sin militära kamp i Libanon, med nya attack mot södra Libanon under onsdagsdagen, vilket visar att spänningarna i regionen fortsätter att eskalera.

På ett helt annat område har en tragisk händelse inträffat i New York där en 18-årig indisk turist omkom efter att ha fallit från en hästdragen turistvagn i Central Park. Olyckan skedde när kusken lämnade fordonet för att ta en bild av passagerarna, vilket ledde till att hästen skenade och pojken föll av. Fackföreningens talesperson kräver en fullständig utredning och betonar att det är oacceptabelt att en förare lämnar vagnen under turer.

Djurrättsorganisationen Nyclass, som kämpar för att avskaffa denna typ av turisttrafik, har anmält att de kommer att uppmana stadsmyndigheterna att omedelbart förbjuda alla hästdragna vagnar. I en helt annan del av världen har militärmyndigheterna i Turkiet gett ut en varning via Telegram med anvisningar om att bege sig till skyddsrum under pågående konflikt. Enligt uppgifter från Axios och bekräftat av iransk statlig media har USA och Iran formellt undertecknat ett fredsavtal. Denna utveckling har väckt global uppmärksamhet.

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