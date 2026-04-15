USA implementerar blockad mot Iran och antyder nya fredsförhandlingar

USA har fullständigt implementerat blockaden mot Irans hamnar och antyder samtidigt möjligheten till nya fredsförhandlingar. President Trump uttrycker optimism om krigets slut, medan andra händelser inkluderar en brand, våldsdåd och ekonomiska utvecklingar.

USA meddelar att man fullständigt implementerat blockaden mot Iran s hamnar. I ett uttalande på X, tidigare Twitter, rapporterar amiral Brad Cooper från amerikanska centralkommandot att USA nu har fullständig kontroll. 'Enligt beräkningar står internationell handel till havs för 90 procent av Iran s ekonomi. På mindre än 36 timmar har USA helt stoppat all handel in och ut ur Iran till havs', säger han.

Samtidigt antyder USA:s president Donald Trump möjligheten till nya fredsförhandlingar med Iran, möjligen i Pakistans huvudstad Islamabad inom de närmaste dagarna. Trump uttryckte detta till New York Post och uppmanade reportern i Islamabad att stanna kvar, antydande att något viktigt kunde inträffa. Den första rundan av fredssamtal mellan USA, Iran och medlaren Pakistan, som ägde rum under helgen, resulterade inte i någon konkret överenskommelse. I veckan inledde USA sin marina blockad vid Hormuzsundet.

President Trump har även uttryckt optimism om att kriget mot Iran går mot sitt slut, och hävdar att USA:s insatser har förhindrat Iran från att utveckla kärnvapen. Vicepresident JD Vance har signalerat att USA avser att fortsätta förhandla med Iran.

I en separat händelse stängdes E20 av under morgonen på grund av att en djurtransport tappat hönsburar. Vägen öppnades igen vid 04:40-tiden. En lägenhetsbrand i Förslöv i Båstads kommun under natten mot onsdag resulterade i att en person fördes till sjukhus. Dessutom rapporteras om en våldsam hämndattack i Haiti, där beväpnade gäng dödade minst sju personer. I Borås greps två personer efter ett bråk vid ett sjukhus under natten mot onsdag, rubricerat som grov misshandel. USA:s militär genomförde också en attack i östra Stilla havet som krävde fyra dödsoffer.

Vicepresident Vance har betonat att USA fortsätter att försöka nå en överenskommelse med Iran, trots att landet inte har accepterat alla amerikanska krav. I ett annat sammanhang, uppger New York Times att Rysslands oljeintäkter ökade kraftigt i mars till följd av stigande oljepriser, och Internationella valutafonden har justerat upp prognosen för Rysslands BNP-tillväxt 2026. Denna utveckling står i kontrast till den ryska statsbudgeten som lider av stora underskott





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Blockad Fredsförhandlingar Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

