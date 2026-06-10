USA inleder attacker mot Iran, Israel genomför nya dödliga angrepp i Libanon

USA har inlett attacker mot flera mål i Iran, uppger USA:s militärkommando. Attackerna beskrivs som 'självförsvar' som svar på 'Irans obefogade och fortsatta aggression'. Iran har rapporterat om explosioner på flera platser i anslutning till Hormuzsundet. USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger att USA kommer att slå till mot mål i Iran under natten. Försvarsministern uppger att man kommer 'slå till hårt' och att Centcom 'kommer att ha mycket att göra i natt'. USA:s president Donald Trump hävdar att över 100 miljoner fat olja har förts med oljetankers genom Hormuzsundet som ett resultat av en 'hemlig operation'. Israel har genomfört nya dödliga angrepp i södra Libanon. FN:s människorättschef Volker Türk meddelar att han kommer att skicka ett team till Libanon för att samla bevis för eventuella krigsförbrytelser och brott mot folkrätten. Iran har tagit för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal, skriver USA:s president Donald Trump.

USA har inlett attacker mot flera mål i Iran , uppger USA :s militärkommando. Attackerna beskrivs som 'självförsvar' som svar på ' Iran s obefogade och fortsatta aggression'. Iran har rapporterat om explosioner på flera platser i anslutning till Hormuzsundet .

USA:s försvarsminister Pete Hegseth säger att USA kommer att slå till mot mål i Iran under natten. Försvarsministern uppger att man kommer 'slå till hårt' och att Centcom 'kommer att ha mycket att göra i natt'. USA:s president Donald Trump hävdar att över 100 miljoner fat olja har förts med oljetankers genom Hormuzsundet som ett resultat av en 'hemlig operation'. Israel har genomfört nya dödliga angrepp i södra Libanon.

FN:s människorättschef Volker Türk meddelar att han kommer att skicka ett team till Libanon för att samla bevis för eventuella krigsförbrytelser och brott mot folkrätten. Iran har tagit för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal, skriver USA:s president Donald Trump. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställer upp för omval i höst





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