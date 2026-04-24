USA inleder nya fredssamtal med Iran – Börserna reagerar och flera incidenter rapporteras

Donald Trump sänder sändebud till Islamabad för att inleda fredssamtal med Iran. Samtidigt präglas börserna av osäkerhet och flera olyckor och händelser rapporteras från både USA och Sverige.

Fredssamtal mellan USA och Iran kan vara på gång, vilket signaleras av att Donald Trump sänder Jared Kushner och Steve Witkoff till Islamabad för att inleda diskussioner.

Detta sker trots att vice president JD Vance, som deltog i tidigare möten, och Irans talman Mohammad-Bagher Ghalibaf inte kommer att vara närvarande. USA anser att Ghalibaf är den centrala förhandlaren på iransk sida och väljer därför att inte involvera Vance i detta skede. Nyheten om potentiella samtal har fått oljepriset att sjunka något, men det har sedan återhämtat sig till runt 106 dollar per fat.

Samtidigt har Stockholmsbörsen haft en nedgångsvecka, med ett fall på 1 procent för breda OMXS-index. Undantag utgörs av AB Volvo, som steg 1,5 procent efter en stark kvartalsrapport med ökad orderingång, och Telia, som ökade med 1 procent. Däremot rasade Electrolux efter att ha meddelat en nyemission på 9 miljarder kronor, med ett fall på cirka 25 procent. På europeiska börser var stämningen generellt sett dyster.

En euro kostar nu 10,82 kronor och en dollar 9,23 kronor. Utöver de ekonomiska och geopolitiska händelserna har flera andra incidenter rapporterats. En buss kraschade i närheten av Pentagon i USA, vilket resulterade i 23 skadade, varav 10 är anställda på försvarsdepartementet. I Ystad blev en pojke påkörd av en bil och har förts till sjukhus för kontroll.

I USA har brottsutredningen mot Fed-chefen Jerome Powell lagts ner, men andra myndigheter fortsätter att granska saken. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har avslöjat att han behandlas för prostatacancer, men försäkrar att han är i 'utmärkt fysisk hälsa'. Slutligen har gymkedjan Sats drabbats av ett dataintrång där hackare fått tillgång till personuppgifter som personnummer, namn och kontaktuppgifter. Ett tåg kolliderade med en fyrhjuling utanför Landeryd, men föraren av fyrhjulingen var vaken och talbar och oskadd





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Fredssamtal Börsen Olyckor Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

