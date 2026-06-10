USA intensifierar attacker mot Iran medan fredsavtal förhandlas

Nya militäraaktioner från USA mot Iran efter nedskjuten helikopter samtidigt som diplomacy fortsätter. En oljetanker lämnar Hormuzsundet och svensk minister ser öppning för avtal. Israel fortsätter attacker i Libanon och FN utreder krigsförbrytelser. Iran svarar med hot och attacker mot amerikanska mål i regionen.

Sent på tisdagen genomförde USA nya attacker mot Iran , vilket beskrivs som ett direkt svar på måndagens incident då en amerikansk helikopter nedsköts i Hormuzsundet .

Enligt iranska källor har dessa amerikanska attacker skadat civil infrastruktur inom landet. Irans president Masoud Pezeshkian kommenterade händelsen på plattformen X och karaktäriserade attackerna inte som tecken på styrka utan tvärtom som ett uttryck för desperation från USA:s sida, enligt rapporter från Reuters. Under en pressträff i Vita huset förklarade USA:s president Donald Trump att administrationen planerar att fortsätta med militära åtgärder mot Iran om inget fredsavtal tecknas.

Han sade att USA attackerade Iran under tisdagen och att ytterligare attacker kan förväntas under onsdagen. Trump hävdade att förhandlingarna om ett avtal, som avser att få Iran att avstå från kärnvapenprogram, redan är i ett avancerat skede men att Iran drar ut på tiden. På sin plattform Truth Social meddelade Trump att Iran kommer att få betala ett pris för detta. Under tisdagen påstods också att ett avtal var nära att slutas, enligt presidentens uttalanden.

En viktig utveckling inom energisektorn inkluderar en oljetanker med last av två miljoner fat råolja som har lämnat Hormuzsundet med kurs mot Europa. Detta är den första exporten av sådan karaktär från perspektivet mars, vilket kan tyda på en förbättrad leveransförmåga eller en strategisk manöver. Samtidigt har den svenska utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) uttryckt optimism gällande möjligheten till ett diplomatiskt avtal mellan USA och Iran efter en regional tur som inkluderade Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Hon betonade att Qatar fungerar som en neutral medlare och att förhandlingarna befinner sig i ett intensivt skede där parterna är relativt nära en överenskommelse för ett första steg, även om läget är skört. I andra regioner fortsätter Israels militära aktioner i Libanon. Libanesiska medier rapporterar om dödliga angrepp i södra Libanon, särskilt i orterna Tayr Dibba och Deir Qanun al-Nahr, där minst tolv personer har omkommit enligt en sjukhuskälla för AFP.

Sedan den 2 mars har över 3 600 människor dödats i Israeliska attacker i Libanon, en effekt av eskalerande konflikten som inleddes efter raketangrepp från Hizbollah mot Israel. Hizbollah svarade på Israels och USA:s militära kampanj mot Iran. FN:s människorättschef Volker Türk har meddelat att en utredningsgrupp kommer att skickas till Libanon för att samla in bevis om potentiella krigsförbrytelser och överträdelser av internationell rätt.

Samtidigt har flera Golfstater anmält att de utsatts för attacker under natten till onsdagen, medan Irans Revolutionsgardistiska tjänst på Telegram hävdar att de även riktat attacker mot amerikanska mål i Jordanien. Dessa attacker ses som ett direkt gensvar på de amerikanska luftattacker som initierades sent på tisdagen. USA:s militärkommando Centcom bekräftade att operationerna genomfördes på order av överbefälhavaren. Inga omedelbara uppgifter om skador på amerikanska baser har publicerats.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi svarade på X med att lova att Iran inte kommer att lämna hot eller attacker obesvarade. Iraxiska medier, inklusive Reuters, har rapporterat om flera explosioner i hamnstaden Sirik och på ön Qeshm. Desperationstalet från president Pezeshkian kontrasterar med Trumps ultimatum om en snabb överenskommelse. Även Israel får internationellt fokus när premiärminister Benjamin Netanyahu meddelar att han kommer att ställa upp för omval i höst, enligt partiet Likud.

Detta besked följer efter att Trump, i en intervju med ABC News, ställt skarpare krav på Netanyahu och varnat för att han riskerar att stå ensam i Mellanösternkonflikten. Trump påstår att USA snart kommer att vinna kriget på ett eller annat sätt. Avslutningsvis har FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève dokumenterat hundratals allvarliga överträdelser på Gazaremsan under Israels krig mot Hamas.

Polis- och militanta grupper som är knutna till Hamas har också rapporterats ha begått övergrepp och avrättningar av palestinier under konflikten





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