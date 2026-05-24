USA-Iran-avtalet: Förhandlingar fortsätter, blockad mot iranska fartyg kvar

USA:s president Donald Trump uppger att förhandlingarna om vapenvila med Iran fortsätter på ett "ordnat och konstruktivt sätt" och att USA inte har något intresse av att stressa fram en överenskommelse. "Båda sidor måste ta sig tid och göra rätt. Det får inte bli några misstag! Vår relation med Iran håller på att bli mycket mer professionell och produktiv", skriver presidenten på Truth Social. Han vidhåller att USA:s blockad mot iranska fartyg kommer kvarstå fram tills att ett nytt avtal är undertecknat.

USA:s utrikesminister Marco Rubio upprepar på söndagen att det har skett framsteg i förhandlingarna med Iran. – Jag tror att det kanske finns en möjlighet att världen under de närmaste timmarna kommer att få goda nyheter, åtminstone när det gäller Hormuzsundet, säger han enligt Rubio kritiserade samtidigt dem som påstår att avtalet med Iran skulle vara otillräckligt för amerikansk del och tillade att president Trump inte borde ifrågasättas av någon.

– Tanken att denna president, med tanke på allt han redan har visat sig vara villig att göra skulle gå med på ett avtal som i slutändan skulle stärka Irans position när det gäller kärnvapenambitioner är absurd. En israelisk attack mot flyktinglägret Nuseirat i centrala Gaza har krävt livet av två föräldrar och deras sex månader gamla barn, enligt uppgifter från sjukvårdspersonal till Reuters.33 fartyg har färdats genom Hormuzsundet under det senaste dygnet, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska medier.

Enligt uppgifterna ska Iran ha gett tillåtelse åt fartygen att åka genom sundet. Det är tills vidare oklart vilka flaggor de berörda fartygen seglar under. En israelisk tjänsteman uppger att Donald Trump har lovat ge Israel "fortsatt handlingsfrihet" mot hot "på alla fronter, inklusive Libanon". Det uppger en israelisk tjänsteman för.

Donald Trump och Benjamin Netanyahu pratade i telefon på lördagen och ska då ha diskuterat vad ett eventuellt avtal mellan USA och Iran innebär för Israel, uppger den israeliska tjänstemannen. Både Iran och USA har under de senaste 24 timmarna sagt att ett avtal mellan länderna är nära, men tills vidare har avtalets innehåll inte offentliggjorts. Enligt en högt uppsatt iransk källa har regimen inte gått med på att överlämna sina lager av höganrikat uran, rapporterar Reuters.

Källan säger till Reuters att kärnkraftsfrågan inte ingår i det preliminära avtalet med USA. – Kärnkraftsfrågan kommer att behandlas i förhandlingarna om ett slutgiltigt avtal och ingår därför inte i det nuvarande avtalet. Det har inte ingåtts något avtal om att Irans lager av höganrikat uran ska transporteras ut ur landet, säger källan.

På lördagen skrev USA:s president Donald Trump på sociala medier att det endast återstod några sista delar innan ett avtal med Iran var i hamn, och att han räknar med att presentera innehållet inom kort. Något som även USA:s utrikesminister Marco Rubio uppgav på en pressträff under sin resa i Indien. Enligt Rubio kan ett besked komma senare under söndagen.

Amerikanska och iranska förhandlare ska via medlare vara överens om en 60 dagar lång vapenvila som medger för fri passage i Hormuzsundet, enligt uppgifter till Axios. Under perioden ska Iran också ges möjlighet att fritt sälja olja och parterna ska förhandla om det iranska atomenergiprogrammet. Landet ska förbinda sig att aldrig framställa kärnvapen, pausa sin urananrikning och avyttra sina depåer med höganrikat uran.

Under den överenskomna vapenvilan ska Iran också rensa sundet från eventuella minor och USA släppa en del av de frysta iranska tillgångarna. Hormuzsundet kommer fortsatt att vara under Irans förvaltning enligt förslaget i det senaste utkastet med USA, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska nyhetsbyrån Fars på lördagskvällen. Nyhetsbyrån går även emot Donald Trumps senaste utspel om att sundet kommer att återöppnas för "ofullständigt och oförenligt med verkligheten".

Flera republikanska senatorer sågar avtalet mellan USA och Iran som förhandlats fram och väntar på ett godkännande. Den högprofilerade senatorn Lindsey Graham, som är en stark anhängare av kriget, är orolig att överenskommelsen riskerar att stärka Irans makt i regionen. Att Iran ger chansen att fortsätta "terrorisera sundet i all evighet" och skada Gulfstaternas oljeinfrastruktur innebär en "mardröm för Israel", skriver Graham på X. Mississippis republikanske senator Roger Wicker, som är ordförande för senatens försvarsutskott, kallar avtalet för en katastro





