USA‑Iran‑avtalet: kort dokument, nya förhandlingar och spänningar i Mellanöstern

JD Vance kritiserar den korta USA‑Iran‑uppgörelsen, samtidigt som Netanyahu lovar att stanna kvar i södra Libanon, och Iran höjer sin militära beredskap under den 60‑dagars vapenvilan.

USA:s vicepresident JD Vance uttalade på måndagen i CNN:s program The Lead med Jake Tapper att den nyligen undertecknade överenskommelsen mellan Washington och Teheran är ett väldigt kort och ytliga dokument.

Enligt Vance omfattar avtalet endast omkring en och en halv sida och kommer därför att kräva omfattande förhandlingar för att fylla i de saknade detaljerna. Han betonade att framtida samtal mellan de två parterna är nödvändiga för att fastställa konkreta villkor, bland annat om vapenvilor, handelsrestriktioner och säkerhetsåtgärder i regionen. Samtidigt meddelade president Donald Trump att avtalet är "undertecknat och klart" och presenterade det som ett viktigt steg mot stabilisering av den globala ekonomin.

Detta uttalande följdes av en kommentar från Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, som menade att avtalet har potential att dämpa ekonomiska spänningar men också måste omfatta Libanon för att skapa varaktig fred i Mellanöstern. I den pågående konflikten i Mellanöstern har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftat att han kommer att kandidera i det kommande parlamentsvalet och lovat att vinna.

På en presskonferens betonade han att Israel kommer att behålla sina militära styrkor i södra Libanon och svara på eventuella attacker från Hizbollah. Samtidigt rapporterade Hizbollah om fortsatt artillerield och raketbeskjutning mot israeliska positioner i södra Libanon, med strider som pågick fram till sent på kvällen svensk tid. Israels försvarsminister Israel Katz avfärdade spekulationer om en israelisk reträtt från Libanon och påpekade att landet är berett att reagera om Iran skulle inblanda sig i konflikten.

Iran har i sin tur signalerat att man kommer att stärka sin militära beredskap under den 60 dagar långa vapenvilan som avtalats med USA. Iranska arméns talesperson meddelade att försvarskapaciteten kommer att ökas och att beredskapen hålls hög under avtalsperioden. Irans utrikesminister Abbas Araqchi har i samtal med Libanons president Joseph Aoun framfört att avtalet bör respektera Libanons suveränitet och gränser, och beskrev det som ett steg i rätt riktning för att minska spänningarna i regionen.

Samtidigt har iranska och pakistanska källor rapporterat att tre oljetankers och två fartyg med iranska varor har passerat den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet, vilket indikerar en viss avspänning i den tidigare spända sjömiljön. På Twitter‑plattformen Truth Social skrev president Trump att fartyg nu rör sig fritt genom sundet via en säker sydlig rutt, vilket han presenterade som ett tecken på att blockaden lösts.

På den politiska fronten har palestinska president Mahmud Abbas utfärdat ett dekret om att hålla presidentval i början av 2027, vilket innebär att palestinierna för första gången på två decennier får rösta om sin ledare. Detta beslut följer av den bredare diplomatiska utvecklingen som nu omfattar flera länder i regionen och som sannolikt kommer att prägla Mellanösterns framtida säkerhets- och ekonomilandskap





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