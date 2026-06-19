USA klart för VM-slutspel efterination mot Australien - historiskt med självmål i två raka matcher

USA har säkrat en plats i sextondelsfinalen i fotbolls-VM efter seger mot Australien och är nu nära att vinna sin grupp. Laget har gjort history med ett självmål i två raka matcher och riskerar inte sin skadade stjärna Christian Pulisic i den sista gruppspelsmatchen.

Efter två raka segrar - 4-1 mot Paraguay och 2-0 mot Australien - har USA säkrat en plats i sextondelsfinalen i fotbolls-världsmästerskapet. Om Turkiet inte besegrar Paraguay i sin sistagruppmatsyssel på lördagsmorgonen svensk tid står det klart att USA även vinner sin grupp.

Matchen mot Australien började med ett snabbt självmål från det australiensiska laget efter endast elva minuter, vilket var history då det är första gången någonsin i VM-historien på herrsidan ett lag får med sig ett självmål i två raka matcher. I premiären mot Paraguay skedde ett liknande självmål av Damián Bobadilla på sjunde minuten. USA utökade sitt led FYRA minuter halv tid genom Alex Freeman som nickade in efter att ha varit framme.

Målvetenheten godkändes efter VAR-granskning efter att först dömas bort för offside. Andra halvlek var mållös. Även domaren Felix Zwayer fick kramp på stopptiden och behövde hjälp av sina kollegor för att avsluta matchen. USA:s stjärna Christian Pulisic fr.o.m. borta med en skada.

Han byttes ut i halvtid i premiären och behövs inte riskeras mot Turkiet då USA redan är vidare. Zlatan Ibrahimovic, expert på Fox under VM, menade att det var klokt av USA att spara Pulisic. Hade laget velat gå så långt som möjligt behöver man använda alla spelare särskilt om någon är skadad. I den första matchen tog man en risk och vann.

Om man vann i denna hade man säkrat vidare och sparat en spelare för resten av turneringen. Mexiko blev det första laget att kvala sig för slutspel efter två segrar. Kanada är också nära vidare efter fyra poäng på två matcher. Det är sjätte gången USA tar sig till VM-slutspel på herrsidan.

Deras bästa resultat blev kvartsfinal 2002. Australien har fortfarande allt att spela om eft tre poäng och möter Paraguay i sista gruppspelsmatchen





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Fotboll VM USA Självmål Pulisic Ibrahimovic Gruppspel Slutspel

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