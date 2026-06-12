USA: Kriget med Iran avslutat, Trump planerar triumfbåge, Prinsessa Bajrakitiyabha avlider

USA har meddelat att kriget med Iran är slut och ett avtal är på väg. Donald Trump vill bygga en stor triumfbåge i Washington DC. I Thailand har prinsessa Bajrakitiyabha avlidit efter en allvarlig sjukdom. I Iran har styrkor stoppat ett tankfartyg och i Ukraina har ryska drönarattacker dödat en person.

I dag har USA meddelat att de avslutat kriget med Iran , enligt CNN. Ett avtal skulle vara klart, men Iran har inte bekräftat detta. Under torsdagskvällen drog USA tillbaka sina planerade attacker mot Iran för att ett 'avtal var nära'.

Donald Trump har planer på en triumfbåge i Washington DC, som kan ta tre år att bygga. Thailands prinsessa Bajrakitiyabha har avlidit efter en hjärtrytmrubbning. Hon var en möjlig arvtagare till tronen och drev frågor om rättvise reformer. Iranska styrkor har stoppat ett tankfartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd.

Explosioner har hörts vid kusten utanför staden Sirik. Ryska drönarattacker har dödat en kvinna och skadat en annan i den ukrainska gränsregionen Sumy





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