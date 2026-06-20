USA kritiserar Kubas reformer

USA:s utrikesdepartement kritiserar de ekonomiska reformer som Kubas regering presenterat. USA avfärdar dem som "en del av diktaturens handbok".

USA inte nöjt med Kuba s reformer Det amerikanska utrikesdepartementet kritiserar de ekonomiska reformer som Kuba s regering presenterat.

"Dessa gradvisa ’ekonomiska reformer’ är blygsamma, försenade och i slutändan ytliga röksignaler från den kubanska regimen", uppger en talesperson vid departementet till AFP. Det kommunistiska styret i Kuba har nyligen listat 176 åtgärder som ska lyfta landet från sin nuvarande allvarliga kris. Punkterna har beskrivits som marknadsliberala reformer, men USA avfärdar dem som "en del av diktaturens handbok". USA har satt hög press på Kuba det senaste året och bland annat upprättat en blockad mot oljeleveranser till landet





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USA Kuba Reformer Ekonomiska Reformer Diktaturens Handbok Blockad Mot Oljeleveranser

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