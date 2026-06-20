USA: Man med hiv får nya lungor från hiv-positiv donator

En man i USA med hiv har fått nya möjligheter tack vare en transplantation från en donator som också var hiv-positiv. Patienten, en 56-årig man, har levt med hiv i 20 år och hade kraftigt nedsatt lungfunktion på grund av lungsjukdom.

En man i USA med hiv har fått nya möjligheter tack vare en transplantation från en donator som också var hiv-positiv. Patienten, en 56-årig man, har levt med hiv i 20 år och hade kraftigt nedsatt lungfunktion på grund av lungsjukdom.

Han fick nya lungor i mars och är enligt Scientific American utskriven från sjukhuset. I USA är det möjligt att transplantera organ från hiv-positiva donatorer till mottagare med hiv, inom ramen för ett forskningsprogram. Detta är första gången som lungor har transplanterats från en hiv-positiv donator. I USA har tidigare lever- och njurtransplantationer genomförts med hiv-positiva donatorer men detta är en ny och spännande utveckling.

Transplantationen öppnar nya möjligheter för patienter med hiv som väntar på nya organ. Patienten, en 56-årig man, har enligt ett pressmeddelande från NYU Langone Health Institute i New York, levt med hiv i 20 år. Han har senaste åren haft kraftigt nedsatt lungfunktion till följd av lungsjukdom och var beroende av syrgas. I mars fick han nya lungor från en avliden donator som också var hiv-positiv.

I USA är det möjligt transplantera organ från hiv-positiva donatorer till mottagare med hiv, inom ramen för ett forskningsprogram. Tidigare har lever- och njurtransplantationer genomförts med hiv-positiva donatorer men detta är premiär med lungor. Mannen, som vid samma tillfälle fick en ny lever, är enligt Scientific American utskriven från sjukhuset. (TT) Det har på en halvtimme hunnit blixtra över 1600 gånger på Västkusten, rapporter GP.

- Det kommer bli mer av samma vara, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen, till tidningen. Polisen larmades om att en aggressiv och berusad man betedde sig illa på en ö i Östhammar vid 19-tiden på midsommaraftonen. Enligt inringaren ska mannen ha jagat runt och hotat människor, vilket tvingat midsommarfirande barnfamiljer att låsa in sig i sina stugor. Han ska också ha slagit minst en person, skriver polisen på sin hemsida.

Mannen, som är i 35-årsåldern, blev omhändertagen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, och har fått övernatta på polisstationen. Han är misstänkt för misshandel. Strax efter 01 under midsommarnatten larmades polisen om en utslagen kvinna vid ett grönområde i Husie, östra Malmö. Inringarna misstänkte att det handlade om berusning, men när polisen anländer uppstår misstankar om överfall, skriver Sydsvenskan.

- När vi kommer till platsen får vi misstankar om att kvinnan blivit utsatt för brott, säger Sara Andersson vid polisens ledningscentral, till tidningen. Platsen är avspärrad och en teknisk undersökning kommer att inledas. Kvinnans skadeläge är än så länge oklart. En man i USA med hiv har fått lungor från en donator som var hiv-positiv.

Transplantationen öppnar nya möjligheter för patienter med hiv som väntar på nya organ. Patienten, en 56-årig man, har enligt ett pressmeddelande från NYU Langone Health Institute i New York, levt med hiv i 20 år. Han har senaste åren haft kraftigt nedsatt lungfunktion till följd av lungsjukdom och var beroende av syrgas. I mars fick han nya lungor från en avliden donator som också var hiv-positiv.

I USA är det möjligt transplantera organ från hiv-positiva donatorer till mottagare med hiv, inom ramen för ett forskningsprogram. Tidigare har lever- och njurtransplantationer genomförts med hiv-positiva donatorer men detta är premiär med lungor. Mannen, som vid samma tillfälle fick en ny lever, är enligt Scientific American utskriven från sjukhuset. (TT) En motorcyklist har i hög hastighet kört av vägen på Lännavägen i Huddinge.

Polisen larmades strax innan halv fyra på morgonen under midsommardagen. Föraren fick föras till sjukhus med livshotande skador. Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik. Libanesisk statsmedia: Fem döda i nya attackerStatlig libanesisk media uppger på lördagen att fem personer har dödats i israeliska attacker i södra Libanon.

Enligt den statliga nyhetsbyrån NNA ska Israel ha riktat attacker mot ett tiotal områden under natten och morgonen. Uppgifterna kommer bara timmar efter att Israel och den Iranstödda shiamilisen Hizbollah i Libanon kommit överens om ett avtal om vapenvila. (TT) Polisen grep vid 04.35 en man misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus på Kungsholmen i Stockholm. Mannen kunde spåras med hjälp av övervakningskameror och greps av polis på en annan plats.

Området där övergreppet skedde har spärrats av för en brottsplatsundersökning med kriminaltekniker och specialsökhund. Kvinnan har förts till sjukhus. Polisen larmades om en utåtagerande man i en lägenhet i Kalmar vid 23-tiden igår. Mannen ska ha slagit sönder saker i lägenheten och tagit strypgrepp på tre personer.

Polisen har gjort en anmälan om misshandel men ingen är gripen, skriver de på sin hemsida. Polisen larmades till sjukhus där tre personer misstänks ha blivit misshandlade av samma 16-åriga kille i samband med ett midsommarfirande i Karlskrona. Vid kontroll på adressen där midsommarfirandet ägt rum träffar polisen den 16-åring som pekas ut för misshandeln. Han tas med till polisstationen.

Polisen skriver att killen under färden blev utåtagerande till den grad att de tvingas sätta handfängelse på honom. Ingen av de misshandlade ska vara allvarligt skadad. Vid 22.25 på fredagen larmades polisen om att en man blivit omkullknuffad på perrongen i Mörrum utanför Karlshamn. Den omkullknuffade mannen, som är i 60-årsåldern, blöder från huvudet och förs till sjukhus. Polisen anländer till platsen och griper en misstänkt man i 60-årsålder





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