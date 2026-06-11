USA och Iran anklagas för nya attacker i Hormuzsundet

Pete Hegseth varnade redan på onsdagskvällen för att USA skulle 'slå till hårt' mot Iran under natten. Omkring klockan 23, svensk tid, kom de första uppgifterna om att attackerna påbörjats då regimtrogna iranska medier rapporterade om smällar i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Qeshm samt i städerna Minab och Sirik, som alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Därefter har fler amerikanska attackvågor genomförts. Revolutionsgardet i Iran uppger att landet riktat attacker mot 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait som svar. Det säger sig också ha angripit två fartyg vid Hormuzsundet, samt utfärdat en varning om att alla fartyg som försöker passera kommer att attackeras. Enligt Iran har sundet helt stängts för trafik. Nattens händelser beskrivs som många gånger tidigare på olika sätt av USA och Iran. USA:s militärkommando Centcom påstår å sin sida att sundet fortsatt är öppet och att 'handelsfartyg fortsätter att passera in och ut ur Hormuzsundet även i natt'. Påstår därtill att han haft direktkontakt med Iran och att han ombetts stoppa attackerna. Kontakten dementeras från iranskt håll. 'Trumps falska påstående om att iranska tjänstemän skulle ha kontaktat honom är ett svepskäl för att undvika krig med Iran', säger en företrädare för det iranska styret till medier i landet, rapporterar

Pete Hegseth varnade redan på onsdagskvällen för att USA skulle 'slå till hårt' mot Iran under natten. Omkring klockan 23, svensk tid, kom de första uppgifterna om att attackerna påbörjats då regimtrogna iranska medier rapporterade om smällar i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Qeshm samt i städerna Minab och Sirik, som alla ligger i närheten av Hormuzsundet .

Därefter har fler amerikanska attackvågor genomförts. Revolutionsgardet i Iran uppger att landet riktat attacker mot 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait som svar. Det säger sig också ha angripit två fartyg vid Hormuzsundet, samt utfärdat en varning om att alla fartyg som försöker passera kommer att attackeras. Enligt Iran har sundet helt stängts för trafik.

Nattens händelser beskrivs som många gånger tidigare på olika sätt av USA och Iran. USA:s militärkommando Centcom påstår å sin sida att sundet fortsatt är öppet och att 'handelsfartyg fortsätter att passera in och ut ur Hormuzsundet även i natt'. Påstår därtill att han haft direktkontakt med Iran och att han ombetts stoppa attackerna. Kontakten dementeras från iranskt håll.

'Trumps falska påstående om att iranska tjänstemän skulle ha kontaktat honom är ett svepskäl för att undvika krig med Iran', säger en företrädare för det iranska styret till medier i landet, rapportera





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Attack Hormuzsundet Closed Traffic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Attacker mellan USA och Iran kring HormuzsundetUSA och Iran har under natten återigen utväxlat attacker kring Hormuzsundet. De nya vågorna av anfall kommer efter påståenden om att Iran skjutit ned en amerikansk helikopter.

Read more »

Iran: Ompröva förhandlingarna med USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Trump hävdar hemlig operation och eskort av oljetankers genom Hormuzsundet medan USA och Iran nära konfrontationPresident Donald Trump påstår att en hemlig amerikansk operation har säkert transiterat över 100 miljoner fat olja genom Hormuzsundet. Medan förhandlingar om ett kärnavtals fortskrider, har USA genomfört luftattacker mot Iran och hotar med ytterligare hårda slag. Samtidigt eskaleras våldet i Libanon och regionen med rapporterade attacker från Bahrain, Kuwait och Jordanien, vilket ökar risken för en bredare konflikt.

Read more »

USA attackerar Iran, president Trump säger att USA kommer att slå till mot Iran under nattenUSA har inlett attacker mot flera mål i Iran, uppger USA:s militärkommando. Attackerna beskrivs som 'självförsvar' som svar på 'Irans obefogade och fortsatta aggression'. Iraniska medier rapporterar om explosioner på flera platser i anslutning till Hormuzsundet. Rapporter kommer från Minab och Sirik. Samt från Bandar Abbas, Qeshm och Hengam. Medier i Iran rapporterar även om att luftvärnet har aktiverats i västra Teheran. Det finns även rapporter om explosioner i staden Gorgan vid Kaspiska havet.

Read more »