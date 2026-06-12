USA och Iran har kommit överens om ett fredsavtal, enligt medlarlandet Pakistan. Freden har aldrig varit så nära som den är nu, enligt Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif.

USA och Iran är överens om ett fredsavtal, uppger medlarlandet Pakistan enligt AFP. Pakistan arbetar nära med båda sidor för att slutföra nästa steg. Freden har aldrig varit så nära som den är nu, enligt Pakistan s premiärminister Shehbaz Sharif på X. Detta innebär att kriget ska avslutas på alla fronter, inklusive i Libanon .

Sjöblockaden ska hävas inom 30 dagar och 24 miljarder dollar i frysta tillgångar ska frigöras för Iran. Ett avtal mellan Iran och USA har aldrig varit närmare, enligt Irans utrikesminister Abbas Araghchi.





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