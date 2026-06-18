USA och Iran har kommit överens om 14 punkter i ett samförståndsavtal. Vissa saker ska hända direkt, andra väntar först senare, när ett slutgiltigt avtal är på plats.

USA och Iran har kommit överens om 14 punkter i ett samförståndsavtal . Vissa saker ska hända direkt, andra väntar först senare, när ett slutgiltigt avtal är på plats.

Det är ett krav som Iran haft hela tiden och som Trump har varit otydlig med. Och Israel har naturligtvis varit kolossalt emot att ha med denna punkt. De har sagt att det här är två olika konflikter. Det här är en framgång för Iran, en stor motgång för Israel och för USA kommer det att leda till problem.

Det är en stor framgång för Iran. Det betyder att Iran är likvärdigt och sitter som en partner till USA, världens mäktigaste land, och dikterar lite grann vad som ska avslutas eller inte. Att man dessutom bakat in Israel-Libanon-kriget är en stor fördel för Iran och en splittrande faktor för USA, som måste hantera Israel nu framöver. USA och Iran ska respektera varandras territoriella integritet och inte ingripa i varandras interna angelägenheter.

Det är en framgång för Iran. Amerikanerna har hotat att avsätta regeringen i Iran. Det här är ett tydligt ställningstagande att de måste respektera Iran som de respekterar andra stater. Det är definitivt en framgång för Iran.

Om det här blir ett avtal kommer USA juridiskt binda sig till att inte lägga sig i Irans inre affärer och angelägenheter såsom man gjort tidigare. Parterna ska framåt förhandla och nå ett slutligt avtal inom högst 60 dagar. Tidsfristen kan förlängas om båda parter är överens om det. Det är det vi har hört hela tiden, att man ska sikta på 60 dagar.

Men det är viktigt med tillägget, att om parterna är överens fortsätter man att förhandla. Det är ingen speciell framgång för någon, utan en allmän förhandlingsparagraf. Det är en fördel för USA. Det öppnar upp en möjlig utväg för USA att avsluta kriget.

Eftersom man lägger till att man kan förlänga tiden betyder det att USA inte behöver gå tillbaka till krig, utan att förhandlingarna kan fortsätta under längre tid. USA ska omedelbart efter undertecknandet lyfta sin havsblockad mot Iran och säkerställa att Irans fartygstrafik återgår till full kapacitet inom 30 dagar. USA ska även dra tillbaka sina militära styrkor från Irans närområde inom 30 dagar efter ett slutgiltigt avtal. Det är ett åtagande för Iran att se till att Hormuzsundet öppnas.

Ett ytterligare plus för Iran är dock den sista meningen, att USA åtar sig att flytta sina styrkor. Här får tredje klassens militärmakt, som man brukar uttrycka det, världens militära supermakt att åta sig att flytta sina styrkor. Det är anmärkningsvärt. Det är ju supermakten som bestämmer vilka styrkor den har och var de är.

Det är svårt att säga vem som vinner eller förlorar. Iran vinner på att kunna exportera olja från Persiska viken. Det har varit ett hinder. Man kan möjligtvis säga att även det är en fördel för Iran, annars skulle ekonomin strypas.

Iran ska omedelbart efter undertecknandet säkerställa att fartygstrafiken mellan Persiska viken och Omanbukten återställs till tidigare nivåer utan avgift under 60 dagar. Iran ska diskutera med Oman om framtida administration och tjänster i sundet. Här är ett tydligt åtagande för Iran att se till att Hormuzsundet inte bara principiellt, utan i praktiken, fungerar. Men fördelen är den sista meningen om samarbetet med Oman.

Det ger Iran en roll i hanteringen av sundet som rimligen är större än den var innan kriget. Den här punkten är i särklass den största fördelen för Iran. Det är ett plus för USA att man öppnar Hormuzsundet. Det är viktigt.

Men att Iran fortfarande har kontroll över sundet på ett sätt som man inte hade tidigare, det är den mest strategiska fördelen som Iran har med sig från kriget. Nu ska man diktera kontrollen över sundet tillsammans med Oman. Notera också att man säger 60 dagar utan avgift, vilket öppnar för att Iran efter det kan ta betalt.

USA ska tillsammans med regionala parter ta fram en definitiv plan för att Iran ska få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling. Insatserna ska fastställas i fortsatta förhandlingar. Alla transaktioner och tillstånd som behövs ska beviljas av USA. USA åtar sig en praktisk roll i att se till att den här fonden finns.

Det tolkas nog av Washington som att USA går med på att det regnar pengar över den här illegitima regimen. Sedan har vi den sista meningen. Man kommer att se till att alla tillstånd för de här finansiella transaktionerna kommer att ges så att Iran får de här pengarna. Det är inga villkor alls.

Det säger sig självt att det här är en fördel för Iran. Utan att veta exakt hur det här kapitalet ska användas är det uppenbart att Iran kommer att ha tillgång till ett mycket stort kapital som man inte ens kunde drömma om tidigare. USA ska inom en viss tidsplan, som kommer att fastställas, lyfta alla typer av sanktioner mot Iran, inklusive sådana som FN:s säkerhetsråd och IAEA har infört. Det är inte mycket villkorande dä





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USA Iran Samförståndsavtal Hormuzsundet Sanktioner Återuppbyggnad

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