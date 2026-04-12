USA och Iran i intensiva förhandlingar mitt i eskalerande krig

Kriget mellan USA och Iran fortsätter att eskalera, med dödsfall av Irans högste ledare och motattacker. Samtidigt pågår fredsförhandlingar i Islamabad, men utan resultat. Libanon drabbas av våld, och risken för ytterligare eskalering är uppenbar.

Krig et mellan USA och Iran har eskalerat dramatiskt. USA och Israel attackerade Iran , vilket resulterade i dödsfallet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Iran svarade omedelbart med motattacker mot Israel och luftangrepp mot flera närliggande länder.

SVT rapporterar live om den snabba utvecklingen av konflikten, som påverkar hela regionen.<\/p>

Det iranska utrikesdepartementet meddelade efter lördagens fredssamtal att texter utbytts mellan USA och Iran. Samtalen behandlade komplexa frågor som Hormuzsundet, kärnenergifrågan, krigsskadestånd, sanktionsavskaffande och ett fullständigt slut på kriget. Enligt talespersonen är framgång beroende av USA:s engagemang och vilja att möta Irans legitima intressen. Fredsförhandlingarna i Islamabad har dock hittills inte lett till någon överenskommelse.<\/p>

USA:s vicepresident JD Vance, som leder den amerikanska delegationen, betonar vikten av Irans åtagande att inte utveckla kärnvapen. Förhandlingarna i Islamabad fortsätter, men parterna har inte lyckats komma överens i flera avgörande frågor, inklusive Hormuzsundet. Enligt rapporter pågår samtalen intensivt, vilket kan tyda på ett genuint intresse från båda sidor att finna en lösning, även om avstånden initialt är stora. Samtidigt som samtalen pågår i Islamabad är det osäkert hur fredsprocessen kommer att fortskrida.<\/p>

Libanon fortsätter att drabbas av våldet. Israeliska styrkor bombarderar städer i södra Libanon, vilket har lett till omfattande förluster. Al Jazeera rapporterar om situationen på plats. Demonstranter i Tel Aviv protesterar mot kriget och kräver ett slut på våldet, med budskapet att mer lidande inte kommer att ge trygghet. Hälsoministern i Libanon rapporterar att över 2 000 människor har dödats sedan kriget bröt ut.<\/p>

Den militära kampanjen mot Iran är inte över, enligt den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu. Detta trots att vapenvila från 2024 skulle ha förhindrat fler attacker. Den nuvarande situationen är en fortsättning på en långvarig konflikt. Det är inte klarlagt huruvida den iranska regimen kommer att fortsätta på den inslagna vägen av konflikt eller om det kan bli någon förändring. USA och Iran har inte haft direkt kontakt på hög nivå sedan den islamistiska revolutionen 1979.<\/p>

Under tiden fortsätter förhandlingarna i Islamabad. Den tredje rundan av samtal har inletts, och enligt iranska källor kan detta vara den sista chansen för att nå en överenskommelse. JD Vance, USA:s vicepresident, kommer endast att vara i Islamabad i 24 timmar. Iran har varnat för att alla militära fartyg som försöker passera Hormuzsundet kommer att mötas med kraftfulla svar, medan icke-militära fartyg är tillåtna. Situationen är extremt spänd, och risken för ytterligare eskalering är uppenbar. Förhandlingarna verkar vara en komplex process med många hinder. Det är oklart om parterna kan enas om ens en temporär lösning. President Trump, som var på väg till en UFC-gala, kommenterade att han inte vet om ett avtal kommer att slutas. Den globala uppmärksamheten riktas mot regionen. Internationella organisationer uttrycker oro över den humanitära situationen och vädjar om en snar lösning på konflikten.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump: Israel trappar ner attackerna i Libanon – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Två barn bland dödade svenskar i Libanon – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Kriget mellan Iran, USA och Israel: Eskalation och förhandlingarUSA och Israel attackerar Iran och dödar landets högste ledare. Iran svarar med motattacker och stänger Hormuzsundet. Samtidigt pågår förhandlingar under ledning av USA:s vicepresident JD Vance.

Read more »

Iranska delegationen på plats – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Irans delegation anlände i ”Minab 168” – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

– USA:s delegation på plats i Pakistan – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »