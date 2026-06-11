USA och Iran i militär konfrontation över Hormuzsundet

USA genomför attacker mot iranska oljetankers och mål på land medan Iran svarar med att stänga Hormuzsundet för all sjöfart.

Den geopolitiska situationen i Mellanöstern har eskalerat kraftigt efter att USA :s centralkommando, Centcom , bekräftat en serie aggressiva militära operationer riktade mot iranska intressen och fartyg i det strategiskt avgörande Hormuzsundet .

Under onsdagen genomförde amerikanska styrkor en attack mot tankfartyget m/t Jalveer, som seglade under Guinea-Bissaus flagg och var lastat med iransk olja. Enligt uppgifter från Centcom avfyrades två Hellfire-missiler direkt mot fartygets maskinrum. Denna åtgärd vidtogs efter att besättningen på det aktuella fartyget upprepade gånger ha ignorerat order från de amerikanska styrkorna i området.

Detta är inte den första incidenten av denna typ under den senaste tiden; tidigare rapporteras att tre indiska sjömän omkom efter en amerikansk precisionsattack mot oljetankfartyget Settebello utanför Omans kust. Även i det fallet motiverade USA attacken med att fartyget transporterade iransk olja och att besättningen vägrade följa instruktioner, vilket ledde till att maskinrummet blev måltavla för anfallen. Samtidigt som operationerna till sjöss intensifieras har USA inlett direkta attacker mot flera mål inne på iranskt territorium.

Amerikanska militärkommandon beskriver dessa insatser som nödvändiga åtgärder för självförsvar som ett direkt svar på vad man kallar Irans obefogade och fortsatta aggressioner, däribland nedskjutningen av en amerikansk helikopter i Hormuzsundet under måndagen. Rapporter från iranska medier bekräftar omfattande explosioner på flera strategiska platser i anslutning till sundet, inklusive i Minab, Sirik, Bandar Abbas, Qeshm och Hengam.

Det finns även rapporter om att luftvärnet har aktiverats i västra Teheran och att explosioner har hörts så långt bort som i staden Gorgan vid Kaspiska havet. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har under ett besök hos Centcom understrukit att USA är beredd att slå till hårt och att kommande nätter kommer att innebära omfattande militär aktivitet.

Hegseth betonade att dessa åtgärder inte handlar om att starta en onödig konflikt, utan om att skapa de förutsättningar som krävs för att president Donald Trump ska kunna uppnå det avtal han förväntar sig med Iran. President Donald Trump har via plattformen Truth Social gjort gällande att USA nu utövar den faktiska kontrollen över Hormuzsundet, snarare än Iran.

Han refererar till en hemlig operation där den amerikanska flottan eskorterat över 200 kommersiella fartyg genom sundet, vilket enligt honom bevisar USA:s dominans i regionen. Trump har även uttalat sig till Fox News om att USA inom kort kan komma att inta ön Kharg samt andra strategiska platser inom Irans oljeinfrastruktur för att ta total kontroll över landets olje- och gasmarknader, i en strategi som han liknar vid USA:s tidigare agerande mot Venezuela.

Trots den militära retoriken har anonyma diplomater bekräftat att samtal mellan USA och Iran fortfarande pågår i bakgrunden. Iran har svarat på de amerikanska aggressionerna med ett ultimatum. Landets högsta militära ledning har meddelat att Hormuzsundet nu är helt stängt för all passage. Detta inkluderar alla typer av kommersiella fartyg och oljetankers.

Iran har tydligt deklarerat att varje fartyg som försöker passera sundet utan tillåtelse kommer att betraktas som ett legitimt mål och kommer att angripas. Denna stängning av en av världens viktigaste leder för oljetransport riskerar att få katastrofala följder för den globala ekonomin och energiförsörjningen, samtidigt som risken för ett fullskaligt krig mellan stormakten USA och den iranska regimen ökar markant





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