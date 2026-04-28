USA och Iran i spända förhandlingar om Hormuzsundet och kärnvapenfrågan

USA:s president Donald Trump är tveksam till Irans förslag om att öppna Hormuzsundet, medan utrikesminister Marco Rubio varnar för Irans kärnvapenambitioner. Förhandlingarna mellan länderna fortsätter att vara spända, med risk för eskalering av konflikten.

USA :s president Donald Trump har signalerat att han kommer att ge Iran kalla handen. Iran har kommit med ett förslag som skulle öppna Hormuzsundet igen.

Sedan förhandlingarna den 11-12 april kraschade samman mellan länderna, har Iran stoppat all trafik med koppling till västländer, medan USA förhindrar fartyg från att komma till och från iranska hamnar. Trump är tveksam till Irans förslag, som föreslår att samtalen om Irans kärnteknikprogram ska skjutas upp till ett senare tillfälle.

En tjänsteman med insyn i frågan säger till CNN att ett återöppnande av sundet – utan att lösa frågor om Irans kärnanrikning eller lager av uran – skulle kunna ta bort en viktig del av amerikanskt inflytande i samtalen. Utrikesminister Marco Rubio säger i en intervju med Fox News att Iran är ute efter att utveckla kärnvapen och att de försöker köpa sig mer tid.

Han understryker att USA måste se till att ingå ett avtal som förhindrar Iran från att utveckla kärnvapen. Det här är känsliga diplomatiska diskussioner och USA kommer inte att förhandla via pressen. Som presidenten har sagt, har USA korten i beredskap och kommer bara att göra en överenskommelse som sätter det amerikanska folket först, och aldrig tillåter Iran att ha kärnvapen, säger biträdande pressekreterare Olivia Wales i ett uttalande till CNN.

Hormuzsundet är en av världens mest strategiska sjövägar, och dess stängning skulle ha stora konsekvenser för den globala oljehandeln. Iran har tidigare hotat med att stänga sundet om USA fortsätter med sina sanktioner. Förhandlingarna mellan USA och Iran har varit spända sedan USA 2018 drog sig ur den internationella kärnavtalen. Sedan dess har spänningarna ökat, och båda länderna har tagit åtgärder som kan ses som provocerande.

Iran har ökat sin urananrikning, medan USA har infört nya sanktioner mot Iran. Nu står världen inför en ny omgång av diplomatiska utmaningar, där båda sidor måste visa vilja till kompromiss för att undvika en eskalering av konflikten. Enligt experter är det viktigt att samtalen hålls på en professionell nivå och att inga hastiga beslut tas. USA:s hårda linje mot Iran har fått kritiker, som menar att det bara förvärrar situationen.

Andra ser det som nödvändigt för att trycka på Iran att förhandla på mer rimliga villkor. Oavsett utgången av de pågående förhandlingarna kommer konsekvenserna att påverka inte bara USA och Iran, utan hela den globala säkerhetsordningen. Det är en situation som kräver försiktighet och diplomatiskt fintänkande från båda sidor





